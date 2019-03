Moto3 | GP del Qatar 2019 | vince Toba 2° Dalla Porta | 3° Canet Fenati chiude 9°

Moto3 – Errore Fenati - Romano spiega cosa è successo nel Gp del Qatar : Romano Fenati commenta il suo Errore in pista durante il Gp del Qatar di Moto3: le parole del 23enne di Ascoli Piceno Il primo weekend di gara del 2019 è stato ricco di emozioni per Romano Fenati. Dopo la squalifica dello scorso anno il 23enne di Ascoli Piceno è tornato a gareggiare, riuscendo a lottare con i migliori in Qatar. A pochissimi giri dal termine, però, Fenati ha ricevuto un warning sullo schermo della sua moto, che lo ha ...

Moto3 – Dalla Porta beffato sul finale - Toba la spunta sul rettilineo finale e fa suo il Gp del Qatar : Kaito Toba si aggiudica il primo Gp della stagione di Moto3: Dalla Porta beffato sul rettilineo finale sul circuito di Losail Lo spettacolo del Motomondiale è iniziato: i piloti della Moto3 hanno aperto le danze con la primissima gara della stagione 2019, il Gp del Qatar. Tante, tantissime, le cadute viste oggi in pista sul circuito di Losail, ma lo spettacolo non è di certo mancato. Sorpassi, controsorpassi, adrenalina e manovre ...

VIDEO Moto3 - gli highlights delle qualifiche GP Qatar 2019 : riviviamo le immagini del time-attack a Losail : Romano Fenati era il grande favorito per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma l’ascolano non scatterà davanti a tutti in occasione della gara d’apertura del Mondiale Moto3. Il centauro dello Snipers Team, al grande rientro dopo la squalifica dell’anno scorso, partirà soltanto in undicesima posizione: la sua scuderia ha sbagliato totalmente i tempi e lo ha mandato in pista troppo tardi, il pilota in sella ...

Moto3 – Canet fa centro in Qatar - Dalla Porta lo tallona : tempi e classifica delle prime qualifiche di stagione : Canet in pole position in Moto3, Dalla Porta secondo: i tempi e la classifica delle qualifiche della classe 125 Aron Canet (Ktm) ha conquistato la pole position Moto3 del Gp del Qatar, prima tappa della stagione 2019 del Motomondiale. Con il tempo di 2’05”883 lo spagnolo precede di 197 millesimi l’italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda). La prima fila è completata dal giapponese Kaito Toba (Honda). Quinto Niccolò ...

Moto3 - GP Qatar : risultati e tempi delle libere. 1° Canet - 2° Fenati - 3° Antonelli : Un Canet , resuscitato, imprime subito il suo marchio al primo giorno di prove della Moto3. Con il tempo di 2:04.561, miglior crono di sempre a Doha , lo spagnolo lancia la sfida alla categoria che ...

Moto3 - Rodrigo operato alla clavicola : a serio rischio la sua presenza a Losail per il Gp del Qatar : Infortunatosi nel corso dei test in Qatar, il pilota argentino rischia di saltare l’ouverture del Mondiale di Moto3 in programma domenica a Losail Gabriel Rodrigo rischia di non prendere parte al Gp del Qatar di Moto3, appuntamento che apre il Mondiale 2019. Il pilota argentino infatti è stato operato oggi a Barcellona per ridurre la frattura scomposta della clavicola destra, subita in seguito ad un incidente avvenuto nel corso dei ...

MotoGP - Mondiale 2019 : il nuovo regolamento e l’introduzione del penalty-lap. Q1 e Q2 anche in Moto3 e Moto2 : Il conto alla rovescia sta per terminare e il 10 marzo si comincerà a Losail (Qatar). Il MotoMondiale, dunque, tornerà presto su questi schermi e le novità relativamente a regole e normative non sono poche. Nel corso dell’inverno, infatti, la Grand Prix Commission ha approvato alcuni cambiamenti significativi che vale la pena specificare con precisione: POSIZIONAMENTO NELLA CLASSIFICA FINALE La prima norma riguarda il passaggio dei piloti ...

Moto2 e Moto3 - test di Losail : risultati e tempi della seconda giornata : Mentre i piloti della MotoGP hanno terminato le prove ufficiali, quelli di Moto2 e Moto3 proseguono nella preparazione a Losail in vista della prima gara del Motomondiale, in programma il 10 marzo in ...

Moto2 e Moto3 - test di Losail : risultati e tempi della prima giornata : Condizioni meteo così erano difficili da prevedere. In Qatar, per i test Moto2-Moto3, il vento e la sabbia hanno condizionato il lavoro delle squadre soprattutto per la categoria più piccola. Questo ...

Moto2 e Moto3 - test di Jerez : risultati e tempi della terza giornata : A Jerez de La Frontera è in corso la terza ed ultima giornata di test di Moto2 e Moto3. In condizioni meteo decisamente più favorevoli rispetto a ieri, i crono si sono abbassati in entrambe le ...

Moto2 e Moto3 - test di Jerez : risultati e tempi della seconda giornata : Moto2: Alex Marquez al comando, conferme per Baldassarri e Marini seconda giornata di test a Jerez De La Frontera, per i piloti della Moto2 e della Moto3. In Moto2 i team si sono dedicati soprattutto ...

Test Jerez - Moto3 : Garcia è il primo della mattina - ma Fenati è lì : La tanto e lunga attesa finalmente è finita, e da questa mattina, con cielo terso e clima favorevole, i pilotini della Moto3 sono tornati in pista sul circuito di Jerez del La Frontera per i primi ...

Motomondiale - Test Jerez 2019 : Sam Lowes e Gabriel Rodrigo i migliori di Moto2 e Moto3 dell’ultima giornata di prove : E’ andata in archivio la seconda ed ultima giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna) riservata ad alcuni team dei Mondiali Moto2 e Moto3 2019. Nella media cilindrata il britannico Sam Lowes ha ottenuto il miglior tempo di 1’41″578, inanellando 82 giri. Grande continuità quella messa in mostra dal centauro del Team Gresini che ha fatto vedere grande confidenza con la propria Kalex. Alle sue spalle il leader delle prove di ...