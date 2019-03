Migranti | Mediterranea pronta a salpare di nuovo Notarianni | “Dal 13 marzo saremo in

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) “Dal 13diin mare”. Ad affermarlo è Maso, giornalista e membro diche, dichiara l’Ong italianadiper il monitoraggio del Medirerraneo. La data fissata è quella del 13, giorno in cui l’equipaggio della “Mare Jonio” riprenderà la navigazione dalle coste italiane.“Non c’è correlazione tra la presenza di Ong in mare e l’aumento di tentativi di fuga dalla Libia, la relazione è fra l’assenza dei soccorsi e l’aumento della percentuale dei morti in mare”. “Purtroppo – continua– l’Italia ha stretto rapporti con bande armate e fazioni libiche che contestualmente gestiscono la schiavitù nelle galere e poi si travestono da guardia costiera, per far finta di salvare ie riportarli indietro”. Secondo ...

