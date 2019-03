Mi aveva promesso un lavoro | 17enne denuncia stupro

Barbara d'Urso non lancia Avanti un altro (VIDEO) - aveva promesso di farlo davanti alla moglie di Bonolis : Lo aveva promesso e... non lo ha mantenuto! alla fine di Pomeriggio Cinque oggi Barbara d'Urso non ha lanciato la prima puntata stagionale di Avanti un altro, come invece aveva promesso di fare a novembre scorso dAvanti a Sonia Bruganelli. La conduttrice, infatti, durante l'intervista alla moglie di Paolo Bonolis a Domenica Live aveva assicurato che avrebbe annunciato la partenza del game show di Canale 5, come si è solito fare - in ...