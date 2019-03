Meghan Markle (ancora) nella bufera. Il pancione le tira su l'abito che si fa troppo corto : Da quando Meghan Markle e il principe Harry si sono sposati, la stampa ne ha scritte di cotte e di crude. Si è partiti da normali liti fra continugi per arrivare a parlare di un imminemente divorzio. Ma probabilmente in pentola non bolle nulla di tutto ciò, tanto che i due sono felicmente fidanzati. Ma si sa, Meghan Markle è sulla bocca di tutti e ogni scusa è buona per attaccarla.Così, dopo i messaggi alle prostitute e la lezione al college, la ...

Meghan Markle fa infuriare la Regina. E la sua assistente fugge via : Meghan Markle non riesce proprio a stare lontana dai guai. La Duchessa di Sussex non solo ha fatto infuriare la Regina, ma starebbe anche per perdere un altro “pezzo” del suo staff. A rivelarlo è il Daily Mail, secondo cui Amy Pickerill, assistente personale di Meghan, avrebbe già consegnato le sue dimissioni ai Duchi di Sussex. La donna sarebbe stanca delle richieste impossibili della Markle, ma soprattutto del suo carattere “spigoloso”. Si ...

Meghan Markle : l'addio di un altro membro dello staff della duchessa : La bella Lady Markle starebbe per essere abbandonata dall'ennesimo membro dello staff: il terzo per l'esattezza, a neanche un anno dalle nozze con il Principe Harry. Stando a quanto rivelato dal Daily ...

Meghan Markle nella bufera per il look : abito troppo corto e capelli spettinati : Meghan Markle non smette di stupire…e di fare infuriare la Regina. La duchessa di Sussex, all’ottavo mese di gravidanza, ha sfoggiato un look considerato troppo sexy. Dopo le paure per un parto prematuro e l’apparizione a sorpresa sul palco della Wembley Arena accanto ad Harry, Meghan ha preso parte ad una conferenza organizzata dal The Queen’s Commonwealth Trust al King’s College di Londra, per celebrare la Giornata ...

Meghan Markle - vittima di un complotto social : Un complotto social, per destabilizzare Meghan Markle e distruggere la sua immagine pubblica. I servizi segreti di Sua Maestà hanno portato alla luce una verità sconcertante: una rete di profili sui social ideata esclusivamente per denigrare la moglie di Harry e farle del male. Secondo quanto riportato dal Daily Mail e dalla CNN, per mesi Meghan è stata oggetto di un complotto su Instagram, Facebook e Twitter, che è stato scoperto e sventato ...

I consigli dei Clooney - la tata - e l’approccio «no gender». Il royal baby di Meghan Markle e Harry sta per arrivare : Meghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilMeghan e Harry al Cirque du SoleilLa gravidanza (vera) di Tina Kunakey e Vincent Cassel, quella solo presunta ...

Meghan Markle sotto attacco : «Vai a casa» - e spuntano le banane. Servizi segreti in azione : Meghan Markle è finita sotto un pesante attacco. È servito infatti l’intervento dei Servizi segreti britannici per porre fine a quella che stava diventando una vera e propria persecuzione social da parte di haters fuori controllo ma decisi a distruggere la duchessa del Sussex. «Vai a casa», con tanto di emoticon a forma di banana, insulti pesantissimi a sfondo razziale e molto altro. Quasi quattromila tweet provenienti da una ventina di ...

Meghan Markle : vestito bocciato e regalo di Harry per l'8 marzo 2019 : L'associazione si occupa di donare fondi e supporto ai giovani di tutto il mondo che stanno lavorando per superare i problemi legati all'educazione. Alla salute. All'ambiente e allo sport. Meghan ...

Meghan Markle : il figlio avrà una vita diversa da George - Charlotte e Louis : Il figlio di Meghan Markle avrà una vita molto differente da quella dei cuginetti, i Principi George, Charlotte e Louis. Secondo l' Express ci sono ragioni dinastiche e ambientali che influiranno sul ...

Meghan Markle : il dono speciale di Harry per la festa della donna : Nel 2015 è diventata sostenitrice delle Nazioni Unite per la partecipazione politica e leadership delle donne; l'8 marzo di quello stesso anno, tenne un discorso sulla parità dei sessi, affermando: '...