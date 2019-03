Maurizio de Giovanni | «Tra cuore e mente la mia Sara sceglie»

Il nuovo libro di Maurizio De Giovanni è 'Le parole di Sara' : Due donne accomunate da una vita appartata rivelano i loro pensieri nella prossima pubblicazione di Maurizio De Giovanni, "Le parole di Sara" (Rizzoli, pagg. 250) in uscita il 12 marzo. Le due protagoniste, pur arrivate nei pressi della solitudine in maniera e per ragioni diverse, partono comunque da una stessa pista: quella sentimentale. Gli antichi greci, parlando dell'amore, lo avevano declinato in diversi sottogeneri, distinguendolo in ...