Matteo Salvini | Maroni svela il piano che stravolge la Lega | Ora azzera poltrone e

Luigi Bisignani e l''effetto palla di neve'. Crisi di governo - perché adesso Matteo Salvini rischia davvero : Rubando peraltro la scena 'a due ministri tanto balbettanti quanto formalmente carichi di responsabilità, come Enzo Moavero Milanesi agli Esteri e Giovanni Tria all'Economia'. Mai successo prima. '...

Luigi Bisignani e l'"effetto palla di neve". Crisi di governo - perché adesso Matteo Salvini rischia davvero : Crisi sventata? All'opposto: ora il governo rischia davvero. Luigi Bisignani, nella sua tradizionale lettera-editoriale della domenica sul Tempo, parla di "effetto palla di neve" dopo la pagliacciata di Giuseppe Conte sulla Tav. Un premier "in agonia", che già vede immobilizzati tutti i suoi ministr

Paolo Becchi - test decisivo : 'In Basilicata vince di sicuro solo Matteo Salvini. Perché Berlusconi rischia' : La politica si fa anche così, ma la vittoria in questo modo non è più scontata. Il generale è una persona poco conosciuta tornata solo da pensionato sul territorio, e non ha certo quell' appeal che ...

Marco Travaglio - la valanga di insulti su Matteo Salvini : 'Subito a cuccia. Sa che se torna con Berlusconi...' : Su una cosa Marco Travaglio ha ragione: 'La partita del Tav non è affatto finita, anzi è appena cominciata'. Per il resto, l'editoriale del direttore sul Fatto quotidiano è una impressionante, ...

Paolo Becchi - test decisivo : "In Basilicata vince di sicuro solo Matteo Salvini. Perché Berlusconi rischia" : Di solito si dice «non c' è due senza tre». Ma dopo aver messo in cascina gli ottimi risultati elettorali di Abruzzo e Sardegna, il centrodestra potrebbe incontrare qualche difficoltà per la vittoria in Basilicata, da sempre feudo del centrosinistra. Vediamo Perché. Il Pd lucano è sempre stato gesti

Marco Travaglio - la valanga di insulti su Matteo Salvini : "Subito a cuccia. Sa che se torna con Berlusconi..." : Su una cosa Marco Travaglio ha ragione: "La partita del Tav non è affatto finita, anzi è appena cominciata". Per il resto, l'editoriale del direttore sul Fatto quotidiano è una impressionante, livorosa tirata contro Matteo Salvini. E l'annuncio del premier Giuseppe Conte del rinvio dei bandi di gara

Matteo Salvini - Tav per forza : "Ho un sondaggio in mano". I numeri che svelano il bluff d iConte e Di Maio : Quello di Giuseppe Conte, di Luigi Di Maio e dei grillini sulla Tav è un bluff. E Matteo Salvini lo svela con poche, rapide mosse. All'ora di pranzo si presenta in tv a Sky Tg24 e assicura: "Andiamo avanti, l'Alta velocità si farà. Abbiamo sei mesi di tempo per trovare un accordo coi 5 Stelle". Legg

Matteo Salvini - il retroscena : "I grillini? Meglio se sto zitto perché...". Tav - altro che tregua : Conte balla : "Meglio se sto zitto". Matteo Salvini era già scuro in volto all'ora di pranzo, quando davanti alle telecamere di Sky Tg24 ha commentato funereo il "compromesso" del premier Giuseppe Conte sulla Tav con un laconico "farò di tutto per realizzare l'alta velocità". L'umore del leader della Lega non è m

Matteo Salvini : "Non stacco la spina al governo. Con Forza Italia ho chiuso" : "Crisi? Nessuna crisi", ripete Matteo Salvini. Ma la base della Lega è in agitazione. Non è che Giacarlo Giorgetti o Garavaglia o molti altri del Carroccio vogliano tornare con Silvio Berlusconi, (che solo a sentirlo nominare Salvini s'irrigidisce) rivela il Messaggero in un retroscena, ma il leader

In 400 per Matteo Renzi a Civitanova : «Salvini? Una Chiara Ferragni mancata» : E allora oggi voglio affrontare la politica così, senza alimentare divisioni e polemiche, salire sui pedali, dare la borraccia o prenderla, affinchè ciascuno di noi possa dare il meglio fino alla ...

Compleanno da premier per i 46 anni di Matteo Salvini : gli Amici della Lirica - l'hotel di lusso e il console russo : Festa con gli Amici della Lirica per Matteo Salvini. All'hotel Principe di Savoia di Milano si è tenuto un pranzo di beneficenza per i 46 anni del vice premier leghista, con il ricavato devoluto ai City Angels. Portata principale: risotto alla milanese.Vietato l'ingresso a giornalisti e curiosi, il vicepremier si è presentato poco prima delle 13 senza figli al seguito, accompagnato dai collaboratori, "con estrema curiosità, ...

Festa per i 46 anni di Matteo Salvini con gli Amici della Lirica - oltre 200 invitati : dal console russo a Franco Baresi : Festa con gli Amici della Lirica per Matteo Salvini. All'Hotel Principe di Savoia di Milano si è tenuto un pranzo di beneficenza per i 46 anni del vice premier leghista, con il ricavato devoluto ai City Angels. Portata principale: risotto alla milanese.Vietato l'ingresso a giornalisti e curiosi, il vicepremier si è presentato poco prima delle 13 senza figli al seguito, accompagnato dai collaboratori, "con estrema curiosità, ...

Bruno Vespa : il duello rusticano Luigi Di Maio-Matteo Salvini e la doppia scorciatoia per evitare la crisi : "In altri tempi, la crisi sarebbe stata già aperta". Ma, sostiene Bruno Vespa, "una resa dei conti" adesso "non conviene a nessuno". E non conviene a Luigi Di Maio perché "vista la indisponibilità del Pd ad allearsi con il M5s, la crisi porterebbe alle elezioni anticipate. E il Movimento finirebbe a

Matteo Salvini - immigrati : "Barcone con 64 persone a bordo diretto in Italia riportato indietro. Molto bene" : Un barcone partito dalla Libia con 64 immigrati a bordo diretto verso le coste Italiane è stato soccorso dalla Marina militare tunisina al largo di Medenine. I migranti soccorsi, ha reso noto l'agenzia di stampa tunisina Tap, saranno fatti sbarcare nel porto di Zarzis dove si è già messa in moto la