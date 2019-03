Matteo Renzi | ' La vicenda Tav? Incredibile presa in giro'

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Dopo essere stato ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa",è tornato in Rai non solo per promuovere il suo nuovo libro, "Un'altra strada" (edito da Marsilio), ma anche per parlare, ancora una volta, della situazione politica italiana.L'ex premier, intervistato questo pomeriggio da Lucia Annunziata nel programma di Rai 3, "Mezz'ora in più", si è scagliato contro il Governo Lega-Movimento 5 Stelle su una delle questioni più calde delle ultime ore: la(Progetto di ferrovia Torino-Lione). Il senatore del Partito Democratico, pronto a restare nel suo partito politico anche dopo l'elezione del nuovo segretario, Nicola Zingaretti, si è così espresso sulla recente polemica governativa: "È solo fuffa. In 'Amici Miei' si sarebbe definita una supercazzola. Ci stanno prendendo in. Stanno cercando in tutti i modi di portare avanti il Governo, ma nel frattempo va indietro ...

AlessiaMorani : Sono molto contenta per la scarcerazione dei genitori di Matteo #Renzi. Peccato che la notizia non stia avendo lo s… - HuffPostItalia : Matteo Renzi a Mezz'ora in più: 'Sulla Tav solo fuffa, un'incredibile presa in giro' - repubblica : 'La natura del Pd è sostanzialmente laica ma va sottolineato pure che toccò il suo massimo durante il periodo guida… -