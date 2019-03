calcioweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Non si smentisce Diego Armando, come sempre senza peli sulla lingua nelle interviste concesse ai giornalisti.Obiettivo del Pibe de Oro questa volta è il CT dell’Argentina, su cui l’ex calciatore del Napoli si è scagliato a causa della mancata convocazione di Aguero: “– riporta Marca – non è maiungiocatore, non ha dato calci a nient’altro, per la mia squadra non lo voglio“.Poi ci va giù pesante: “O èrinchiuso in un convento o non ha la televisione. Cosa vuole dimostrare non chiamando Aguero? El Kun è il goleador del Manchester City, ed è un grande giocatore”. Contento invece del ritorno di Messi: “Vedremo di certo uncalcio”.L'articolo, nonmai.: “Non è maiungiocatore” ...

annatrieste : 'Diego, hai paura della Juve?' 'Dove gioca Maradona? Nel Napoli o nella Juve? 'Nel Napoli' 'Ecco. Allora non è il N… - CalcioWeb : #Maradona, non cambi mai. Stoccata a Scaloni: 'Non è mai stato un buon giocatore' - rosapetrazzuolo : ARGENTINA - Maradona: 'Assurdo non chiamare Aguero' -