Maltempo | venti forti e mareggiate

Maltempo Alpi - entro due mesi inizieranno i primi interventi per i collegamenti della Val Settimana : “entro un paio di mesi prenderanno il via i primi interventi che interesseranno i collegamenti viari della Val Settimana”. Lo ha assicurato il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, raccogliendo l’appello lanciato dal Club Alpino italiano (Cai) di Claut per un’azione di ripristino dei danni causati dal Maltempo di ottobre alla valle che fa parte del Parco delle Dolomiti. ...

Maltempo : da stanotte venti da forti a burrasca e mareggiate : Torna il vento forte e il Maltempo in Sicilia. Da stanotte, 6 marzo, venti da forti a burrasca meridionali sulla Sicilia. Lo dice la Protezione Civile

Maltempo al Centro-Nord - in arrivo forti venti : allerta in Emilia - Marche e Lombardia : Una perturbazione in transito sull'Europa centrale interesserà marginalmente nelle prossime ore anche le regioni centro settentrionali del nostro paese, portando venti forti. LEGGI...

Maltempo Emilia Romagna : 51 milioni per interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio : Oltre 51 milioni disponibili, quest’anno, per interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, in seguito agli episodi di Maltempo che hanno colpito l’Emilia-Romagna tra il 2017 e il 2018. Di questi, quasi 11 milioni serviranno per continuare i lavori più urgenti nelle zone danneggiate dagli eventi meteo eccezionali verificatisi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018, su tutte le province dell’Emilia-Romagna. Altri 40 ...

Maltempo Roma : alberi e rami pericolanti - 200 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono oltre 200 gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco di Roma. Di questi circa il 70 per cento di interventi per alberi, rami pericolanti, pali canne fumarie e coperture in genere pericolanti per il vento. L'articolo Maltempo Roma: alberi e rami pericolanti, 200 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : ancora interventi vigili fuoco provincia Terni : A causa dei danni provocati dal vento proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Terni: a causa della pericolosità di alcuni alberi danneggiati, ad Amelia è stato necessario chiudere via Nocicchia, su decisione dell’amministrazione comunale. “Le avverse condizioni meteo hanno compromesso la stabilità di alcune piante che si affacciano sulla strada, come confermato dal sopralluogo della polizia municipale, ...

Maltempo Roma : 130 interventi dei vigili del fuoco in 10 ore - 250 in attesa : Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco dopo l’andata di forte vento e Maltempo su Roma: 130 gli interventi già effettuati dalle 8 alle 18, mentre 250 sono in attesa. A causa dei forti venti è stato necessario l’intervento di autogru sugli alberi di Via Ercole Narrata, Via Trebazia 3 e Via Appia Antica dal civico 226 al civico 230, con transito vietato. L’80% delle richieste di aiuto è legata a caduta alberi, rami, ...

Maltempo : oggi a Roma già 190 interventi dei vigili del fuoco : Dalle 8 di stamane i vigili del fuoco di Roma e provincia hanno effettuato 190 interventi; altri 200 sono in attesa. Nel 75 per cento dei casi la causa e’ il forte vento che continua a battere la capitale; il resto per soccorso ordinario. Le squadre operative hanno effettuato interventi per alberi e rami pericolanti, pali telefonici e antenne , verifiche strutturali per coperture di stabili e terrazzi: si segnalano anche incendi di ...

Maltempo : 200 interventi pompieri a Roma : ANSA, - Roma, 24 FEB - Sono oltre 190 gli interventi effettuati oggi dai pompieri di Roma e provincia e altri 200 sono in attesa. Circa il 75 per cento sono legati al vento forte. Le squadre operative ...

Maltempo - Vigili del Fuoco : 4.000 interventi nella giornata di ieri : Il Maltempo mette in ginocchio il Paese: nella giornata di ieri si sono registrati 4mila interventi per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le zone piu’ colpite sono state le regioni del centro/sud, che hanno messo a dura prova il personale dei Vigili del Fuoco: lo affermano i dirigenti di FILP Fernando Cordella, di Federdistat Antonio Barone e di CISAL Vigili del Fuoco Antonio Barone. L'articolo Maltempo, Vigili del Fuoco: 4.000 ...

Maltempo Roma : 500 interventi della Polizia locale - in corso monitoraggio delle scuole : Sono stati circa 200 la scorsa notte gli interventi effettuati dalle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale a causa del forte vento: sommati a quelli della giornata di ieri arrivano ad oltre 500. Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di aree sul territorio Romano, non solo per rami e alberi caduti o pericolanti ma anche per cadute di tegole, calcinacci, cornicioni, oltre a pali e paline semaforiche pericolanti e per i ...

Maltempo Campobasso - emergenza vento : anche oggi numerosi interventi dei vigili del fuoco : A causa dell’emergenza vento, anche oggi sono stati numerosi gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dal personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e dei due distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano: oltre ad alberi o rami e tegole pericolanti, si sono registrati incendi di sterpaglie nel Comune di Campomarino. Divelta la copertura di un tetto in Via San Giorgio a Civitacampomarano: oggi il ...

Maltempo Campania : caduta alberi a Giugliano - interventi in corso : A seguito dei danni provocati dal Maltempo, prosegue il monitoraggio della Protezione civile della Regione Campania: alla Sala operativa non sono giunte particolari segnalazioni. Le situazioni più critiche a Giugliano per la caduta alberi: sono in corso interventi da parte della Sma con il coordinamento della struttura regionale di Protezione civile. L'articolo Maltempo Campania: caduta alberi a Giugliano, interventi in corso sembra essere il ...

Maltempo Sicilia : numerosi interventi a Siracusa in assistenza alla popolazione : Dal pomeriggio di ieri i carabinieri di Siracusa hanno effettuato diversi interventi soprattutto di assistenza nei confronti di automobilisti in difficoltà per la neve caduta nelle zone montane della provincia: numerosi gli interventi per la caduta di alberi, tabelloni pubblicitari e pali a seguito delle forti raffiche di vento. In particolare pattuglie dei carabinieri sono intervenute sulla SP 25, tra Melilli, Villasmundo e Sortino, dove per ...