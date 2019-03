blogo

(Di domenica 10 marzo 2019)tra Giancarloe Adriana. Il conduttore de I fatti vostri torna all’attacco della sua ex spalla nel corso dell’ospitata a Le Parole di Massimo Gramellini. La showgirl non viene mai nominata e la scelta non è casuale. “Io misogino? E’ lei che mi ha accusato di esserlo. Non la, anche perchédi”.ricorda altre compagne di viaggio che l’hanno affiancato nella sua lunga carriera: “Ho avuto decine e decine di co-conduttrici, dalla Carlucci, alla Marchini alla Ventura. Tutte hanno parlato bene di me. Se una sola persona parla male di me, forse è lei che ha torto, non io”.A I fatti vostri fece coppia pure con Mara Carfagna, fino a quando nel 2006 lei non decise di tuffarsi in politica: “Avevo poco da insegnarle – prosegue - era una ragazza intelligente. Con la sua bellezza e intelligenza fulminò l’allora Presidente del ...

tvblogit : Magalli-Volpe, nuovo round: 'Non la nomino, campa solo di questo' - falcions85 : Giancarlo Magalli torna a polemizzare con Adriana Volpe, seppur non citata: 'Non la nomino, campa di questo. Se una… - SerieTvserie : Magalli-Volpe, nuovo round: 'Non la nomino, campa solo di questo' -