Mafia | domani a Milano presentazione rapporto su presenza in Lombardia

liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019), 10 mar. (AdnKronos) - Sarà presentatoalle ore 10.30 a Palazzo Pirelli ail secondodi ricerca 'Monitoraggio dellamafiosa in'. Durante l’evento, promosso dalla commissione speciale Anti, anticorruzione, trasparenza e legalità, presieduta da Mon

NicolaMorra63 : Da domani tre giorni in #EmiliaRomagna per dire a #Forlì, #Bologna, e #Modena che la #MAFIA non è solo a #Corleone… - fattoquotidiano : LA FRASE DI OGGI Domani l’Unione europea celebra i 100 anni dalla nascita di Andreotti. Chissà se si ricorderanno a… - Mafia_Capitale : Isola dei Famosi 2019: Ufficiale, domani lui non andrà in onda -