Maduro accusa i nemici del Venezuela di usare armi ad alta tecnologia

Blackout per molte ore in Venezuela - Nicolas Maduro accusa gli Usa di "sabotaggio" : Il Venezuela è al buio, e non è solo una figura retorica. Durante le ore di punta della sera Caracas è rimasta senza luce e dalla capitale Il Blackout si è poi esteso, interessando altre aree del Paese. Nicolas Maduro incolpa l'opposizione accusandola di sabotaggio e attacca su Twitter "l'imperialismo Usa" artefice della "guerra dell'elettricità".La mancanza di elettricità ha causato tra l'altro il ...

Maduro accusa gli Stati Uniti di aver costruito la crisi - : Stanno cercando di costruire una crisi per giustificare l'escalation politica e un intervento militare in Venezuela per portare una guerra in Sud America", ha detto Maduro al canale televisivo ABC ...

Venezuela - Amnesty accusa Maduro di ordinare esecuzioni e arresti arbitrari - Sky TG24 - : L'organizzazione internazionale che si batte per i diritti umani denuncia "uso eccessivo della forza in una escalation della sua politica di repressione". In gennaio, durante la protesta, 41 morti e ...