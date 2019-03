Luigi Di Maio | esordio pubblico per la nuova fidanzata Virginia | e lei porta le valigie

Tav - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio salvati dal 'lodo Siri' : il colpo di genio del senatore leghista : Un leghista ha salvato Luigi Di Maio , per ora,. Ironie della sorte: sulla Tav il premier Giuseppe Conte alla fine si è aggrappato al ' Lodo Siri ', la geniale trovata di Armando Siri . Il ...

"Il governo durerà altri quattro anni" - assicura Luigi Di Maio : "Il governo durerà altri 4 anni": se ne è detto convinto il vicepremier, Luigi Di Maio, intervenendo a Milano al 'Villaggio Rousseau. Il capo politico di M5s ha parlato anche di infrastrutture: "Deve essere chiaro - ha tenuto a sottolineare - che noi le infrastrutture in Italia le dobbiamo fare, grandi, medie e piccole, e sia digitali che fisiche. Non siamo chiamati a fare tutto e subito ma a mettere semi che ...

Tav - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio salvati dal "lodo Siri" : il colpo di genio del senatore leghista : Un leghista ha salvato Luigi Di Maio (per ora). Ironie della sorte: sulla Tav il premier Giuseppe Conte alla fine si è aggrappato al "Lodo Siri", la geniale trovata di Armando Siri. Il sottosegretario alle Infrastrutture si era presentato al vertice di Palazzo Chigi di mercoledì sera insieme a Matt

Tav - Riccardo Molinari avverte Luigi Di Maio : "Spero che non avvenga". M5s verso il suicidio? : "Una vittoria del buonsenso". Nella Lega nel giorno del rinvio della Tav si respira l'aria del pericolo scampato. Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera, intervisto dal Corriere della Sera si mostra cautamente soddisfatto. "Credo che il premier Giuseppe Conte abbia seguito la linea che d

Luigi Di Maio - dietro la festa il dramma : "Reggerà?". M5s e Lega - gira una voce (da godere) : Al di là delle (finte) esultanze, Luigi Di Maio è finito di nuovo sotto processo. Nel Movimento 5 Stelle il sabato della Tav rinviata è stato una festa per l'ala governista, perché la furbata del premier Giuseppe Conte sui bandi di gara della Telt serve esclusivamente a sventare la crisi con la Lega

Tav - la buona notizia di Luigi Di Maio in diretta Facebook : c'è l'accordo : Una diretta su Facebook di Luigi Di Maio di circa 6 minuti ha annunciato che è stata raggiunta l'intesa sulla Tav tra il Movimento 5 Stelle e la Lega grazie alla mediazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Volevo darvi una buona notizia per il Paese: il governo va avanti - ha esordito il vicepremier nel video girato da un giardinetto romano con alle spalle uno scorcio della capitale - Oggi abbiamo ottenuto un grande successo che è ...

Bruno Vespa : il duello rusticano Luigi Di Maio-Matteo Salvini e la doppia scorciatoia per evitare la crisi : "In altri tempi, la crisi sarebbe stata già aperta". Ma, sostiene Bruno Vespa, "una resa dei conti" adesso "non conviene a nessuno". E non conviene a Luigi Di Maio perché "vista la indisponibilità del Pd ad allearsi con il M5s, la crisi porterebbe alle elezioni anticipate. E il Movimento finirebbe a

Tav - Luigi Di Maio si copre di ridicolo : "Mi pare che..." - come prova a far fessi i leghisti : "La situazione si sta risolvendo positivamente". Luigi Di Maio esulta su Facebook sulla Tav, omettendo una piccola questione: la decisione di rinviare i bandi di gara dell'alta velocità Torino Lione, il cui via era previsto per lunedì, suona più come una mossa per guadagnare tempo che per districare

Tregua apparente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla Tav : "Nessuna crisi in vista" : Prove di distensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla grana Tav. Dopo ore caldissime condite da minacce di "andare fino in fondo" e staccare la spina al governo lanciate dal ministro dell'Intero, ora è lo stesso vicepremier leghista a provare a tendere la mano al suo alleato, con alcune dichiarazioni rilasciate a margine della festa sua festa di compleanno a Milano: "Noi regaliamo agli italiani 5 anni di governo. Non c'è ...

Luigi Di Maio umiliato da Giancarlo Giorgetti : "Mi ricorda la Lega del 1994 - ma loro...". Lo sfogo bruciante : "Mi sembra il 1994". Giancarlo Giorgetti non si riferisce alla "rivoluzione liberale" di Silvio Berlusconi, ma al Movimento 5 Stelle che al numero due ricordano la Lega appena arrivata al governo insieme al Cav. "Sono ciò che noi siamo stati - ha confidato il potentissimo sottosegretario e numero du

Luigi Di Maio in vacanza con Virginia : ecco chi è la sua nuova fiamma : Nata a Cagliari, la Saba è stata un volto televisivo di Videolina e poi di Mediaset e Sky. Si è quindi trasferita a Roma...

Luigi Di Maio burattino - chi c'è dietro davvero la retromarcia M5s : la fine politica di un capetto : Un golpe nel Movimento 5 Stelle, e la vittima è Luigi Di Maio. Il leader politico, il più governista tra i grillini, è rimasto vittima del diktat a tenaglia di Roberto Fico e Davide Casaleggio sulla Tav: avanti con il "no", anche a costo di schiantarsi contro quell'iceberg chiamato crisi di governo.