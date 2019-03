Lotte Van Der Zee | vincitrice di Miss Teen Universe 2017 muore a 20 anni

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019)Van Der Zee, reginetta di bellezza e modella olandese,all'età di 20per un attacco cardiaco. Aveva iniziato la sua carriera nel maggio 2016 quando, era stata proclamataBeauty di Overijssel, provincia olandese, e da lì non si è più fermata. Vincepaesi bassi nel settembre del 2016 e vola in Guatemala per sfidare 30 concorrenti per il titolo diUniverso. Sarà lei ad essere incoronata la più bellaager del mondo nelSi sente male durante i festeggiamenti per il suo compleanno e finisce in comail 19 di febbraio va a Westendorf, in Austria, con la famiglia per festeggiare il suo ventesimo compleanno sulla neve. Scatta foto sorridente mentre è sulle piste con lo snowboard. Ma è nel pomeriggio del 20 febbraio, un giorno prima del suo compleanno, che si sente male. Accusa un malessere e decide di saltare la colazione per riposare. ...

