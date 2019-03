Lotta | Europei Under 23 Novi Sad 2019 | assegnati gli ultimi titoli della rassegna

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : Simone Iannattoni è solo quinto nei -97 kg - Gabriele Doro ai ripescaggi per il bronzo nei -86 kg : La sesta giornata dei Campionati Europei Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), si è chiusa con l’assegnazione dei primi cinque titoli nella Lotta libera e con lo svolgimento delle eliminatorie delle ultime categorie in programma. Per l’Italia c’era grande attesa per Simone Iannattoni nei ripescaggi dei -97 kg, con l’azzurro che si è imposto per 6-2 sull’ungherese Kristof Wittmann accedendo ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : assegnati gli ultimi titoli nella femminile. Simone Iannattoni ai ripescaggi per il bronzo : Quinta giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di Lotta: sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli nella femminile. Oggi in gara per l’Italia Simone Iannattoni nelle eliminatorie della categoria -97 kg della Lotta libera: l’azzurrino è stato battuto nei quarti dal russo Shamil Alievitch Musaev, che poi è giunto in finale e così l’italiano ha avuto accesso ai ripescaggi e domani sfiderà il magiaro ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : le possibili convocate dell’Italia. BalLottaggio in arrivo : Manca un mese esatto ai Campionati Europei di Ginnastica artistica a Stettino (Polonia) e la nazionale italiana si trova nel pieno della preparazione per quello che sarà il primo importante appuntamento della stagione. A tal proposito vale la pena ricordare che la rassegna continentale di quest’anno sarà individuale, quindi riservata unicamente alla categoria senior e per la quale partiranno solo quattro ginnaste. Ecco perché, al momento di ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : Enrica Rinaldi sconfitta nella finale per il bronzo nei -76 kg da Nelthorpe : La quarta giornata di gare degli Europei Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), è andata in archivio con l’assegnazione dei primi cinque titoli continentali nella Lotta libera femminile. Per l’Italia è arrivata una grande delusione nella categoria -76 kg, con Enrica Rinaldi che era impegnata nella finale per il bronzo contro la britannica Georgina Olwen Nelthorpe per provare a bissare la medaglia conquistata ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : assegnati gli ultimi titoli nella greco-romana. Enrica Rinaldi in finale per il bronzo : Terza giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di Lotta: sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli nella greco-romana. Oggi in gara per l’Italia Enrica Rinaldi nelle eliminatorie della categoria -76 kg della Lotta femminile: l’azzurrina ha battuto nei quarti la bielorussa Kseniya Dzibuk, ma poi è stata fermata in semifinale dalla turca Aysegul Ozbege e domani sfiderà per il bronzo la britannica Georgina Olwen ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : assegnati i primi titoli nella greco-romana. Dominio della Georgia - un oro per la Russia : Seconda giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di Lotta: oggi sono stati assegnati i primi cinque titoli nella greco-romana. Dominio della Georgia, che ne conquista quattro, mentre uno va alla Russia. Dopo le premature eliminazioni di ieri, oggi non vi erano azzurri al via, neppure nelle altre cinque categorie che hanno visto svolgersi le eliminatorie. nella categoria -55 kg successo del Georgiano Nugzari Tsurtsumiam che ...

Lotta - Europei Under 23 2019 : prima giornata pessima per gli azzurri nella greco-romana - eliminati al primo turno Freni - Dariozzi e Minguzzi : Comincia nel peggiore dei modi per l’Italia il Campionato Europeo Under 23 di Lotta a Novi Sad, in Serbia, con una prima giornata dedicata alle eliminatorie di cinque categorie della greco-romana in cui sono stati eliminati all’esordio tutti gli azzurri impegnati quest’oggi. Nei -55 kg Giovanni Freni è stato sovrastato nel turno preliminare dal russo Viktor Vedernikov, il quale ha dominato in lungo e in largo l’incontro ...