Locatelli e quell' allegoria dell' Italia in pericolo

Sassuolo-Juve - Locatelli : “Rigore? Non è per quello che abbiamo perso” : Manuel Locatelli, intervenuto in zona mista al termine di Sassuolo-Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match e sull’ottima prestazione della compagine neroverde. Grande prestazione anche da parte dello stesso diretto interessato, abile a dettare i tempi in mezzo al campo con grandi geometrie e qualità. L’ex Milan ha spento […] More