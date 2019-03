LIVE Volley | SuperLega 2019 in DIRETTA | risultati 24^ giornata e classifica Perugia +3

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladella 24^di, il massimo campionato italiano dimaschile. Oggi si completa il turno cominciato ieri pomeriggio con le vittorie die Civitanova su Padova e Milano, in programma cinque partite che saranno determinanti per determinare lagenerale quando mancano appena tre turni al termine della regular season.Trento deve rispondere a, i dolomitici vogliono riportarsi a -3 dai Block Devils e per farlo devono assolutamente vincere in casa contro Ravenna. Modena sta affrontando un momento nero e proverà a rialzare la testa sul campo di Siena che invece vuole conquistare dei punti per continuare a inseguire una difficile salvezza, i toscani sperano contestualmente in un crollo di Vibo Valentia sul campo di Verona. Monza è in piena lotta per il sesto posto e il successo contro Castellana Grotte sarà ...

