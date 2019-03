L’Italia sta facendo un passo verso la Cina

L’Italia è stata battuta 57-14 dall’Inghilterra nel penultimo turno del Sei Nazioni : La Nazionale italiana di rugby è stata battuta 57-14 dall’Inghilterra nel penultimo turno del torneo Sei Nazioni. Allo stadio Twickenham di Londra la partita è stata equilibrata soltanto per i primi quindici minuti, con una meta segnata per parte (Jamie George

Short Track - Mondiali 2019 : maledizione squalifica per L’Italia - out Valcepina e le due staffette : Si è conclusa una giornata nera per l’Italia ai Mondiali di Short Track in corso di svolgimento a Sofia. Una vera e propria maledizione per la squadra azzurra, che ha dovuto vivere le squalifiche di Martina Valcepina e delle due staffette. Un sabato disastroso e che con ogni probabilità porterà la squadra azzurra a chiudere con zero medaglie questa rassegna iridata. La prima grande delusione arriva dalla finale dei 500 metri femminili, con ...

Daniele Nardi e Tom Ballard morti : “Ricerche terminate. Le sagome viste sul Mummery sono le loro”. Lo staff delL’Italiano : “Il dolore è forte” : “Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom“. Lo annuncia su Twitter l’ambasciatore italiano in Pakistan Giuseppe Pontecorvo. E l’annuncio arriva anche dalla pagina Facebook ufficiale di Nardi: “Siamo affranti dal dolore; vi comunichiamo che ...

Triathlon - World Serie Abu Dhabi 2019 : nella staffetta mista magnifico sesto posto per L’Italia! Trionfa l’Australia : Ottime notizie da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove si è chiusa la prima tappa delle World Series di Triathlon: nella staffetta mista, nuova specialità olimpica, l’Italia con Angelica Olmo (C.S. Carabinieri), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), Verena Steinhauser (Project Ultraman) e Gianluca Pozzatti (707) ha chiuso al sesto posto, miglior piazzamento di sempre nel circuito per gli azzurri. La nostra selezione chiude a ...

Sci di fondo - Universiadi 2019 : L’Italia conquista il bronzo con la staffetta femminile : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo con la staffetta femminile di sci di fondo alle Universiadi Invernali 2019 in corso di svolgimento a Krasnoyarsk (Russia). Francesca Franchi, Martina Bellini e Ilaria Defrancesco (in questa competizione si gareggia col terzetto) sono riuscite a salire sul podio alle spalle della Russia e del Giappone, giungendo sul traguardo con 1:55.1 di ritardo da Kirpichenko/Smirnova/Zhambalova. Le azzurre ...

Softball - le convocate delL’Italia per uno stage a fine marzo a Saronno. Presenti sia la Nazionale maggiore che quella Under 19 : In vista di un raduno in programma dal 24 al 27 marzo a Saronno, il manager della Nazionale italiana Enrico Obletter ha convocato 17 atlete per quanto riguarda il gruppo delle senior e 20 per l’Under 19 (anche se, a dire il vero, due nomi coincidono, quelli di Elisa Princic e Alessandra Rotondo). Di seguito l’elenco delle convocate: ITALIA Softball Chiara Bassi Valeria Bettinsoli Laura Bigatton Lisa Ann Birocci Priscilla ...

Pd - Zingaretti : “Tornare alle urne in caso di crisi di governo? Sì. Sul Tav l’esecutivo tiene L’Italia in ostaggio” : Non ci sarà un bis di otto anni fa con il Pd a sostegno di un nuovo “governo Monti” in caso di crisi di governo. E il partito chiederà le elezioni anticipate. Il neo-segretario Nicola Zingaretti esclude che, se la maggioranza Lega-M5s dovesse cedere sotto il peso del Tav, si possa formare un esecutivo di emergenza con l’appoggio dem. Nel caso sarebbe necessario tornare alle urne? “Penso di sì – risponde il ...

Splatoon2 : l’European Championship questo weekend a Parigi - intervista ai Ninplayers che rappresenteranno L’Italia : Il 9 e 10 marzo, questo weekend, a Parigi si disputeranno gli European Championship 2018-2019 di Splatoon 2, uno dei principali titoli esport in casa Nintendo. Pubblicato nel 2017, ha rapidamente scalato le classifiche dei videogiochi più apprezzati per Nintendo Switch e, visto il successo, la casa giapponese ha deciso di lanciarlo anche come titolo esport, sfruttando la sua modalità multigiocatore, realizzando dunque un circuito competitivo che ...

Festa della Donna - 8 Marzo mai così caldo sulL’Italia. Clima quasi estivo anche nel weekend [MAPPE] : 1/11 ...

Ambiente - Costa : “Sullo smog la Ue ha apprezzato l’impegno delL’Italia” : “Nel corso della mia ultima visita a Bruxelles ho notato l’apprezzamento dei miei colleghi per il nostro operato. Ci era stata annunciata una procedura di aggravamento su biossido di azoto e acque reflue, ma la Commissione europea ha anche evidenziato, mettendolo nero su bianco, la bontà del nostro lavoro e del nostro impegno, soprattutto per le misure in arrivo sul fronte della qualità dell’aria“. Così il ministro ...

Biathlon - tutte le medaglie vinte dalL’Italia ai Mondiali : il bronzo della staffetta mista ci porta a quota 23 : Oggi l’Italia ha conquistato la 23^ medaglia della sua storia ai Mondiali di Biathlon. La staffetta mista ha festeggiato una fantastica medaglia di bronzo chiudendo alle spalle di Norvegia e Germania: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno rimpinguato il nostro forziere in cui figurano 6 ori, 4 argenti e 13 bronzi dal 1979 a oggi. Di seguito tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di ...

Biathlon - Mondiali 2019 : L’Italia parte fortissimo - è bronzo nella staffetta mista! : Medaglia doveva essere e medaglia è stata: l’Italia di Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch conquista il bronzo nella staffetta mista dei Mondiali di Biathlon iniziati oggi ad Oestersund, in Svezia: azzurri sempre virtualmente sul podio, vittoria per la Norvegia davanti alla Germania. Prima frazione da incorniciare per Lisa Vittozzi, perfetta al tiro e velocissima nel rilascio dei colpi (al di sotto dei 20″ ...

