LineageOS 16 ufficiale è disponibile per Xiaomi Mi 8

Pixel Experience e LineageOS 16 (non ufficiale) disponibili anche per i Galaxy S9 con SoC Exynos : Le ROM basate su Android 9.0 Pixel Experience e LineageOS 16 non ufficiale sono disponibili al download ed all'installazione per i Galaxy S9 ed S9 Plus con SoC Exynos. L'articolo Pixel Experience e LineageOS 16 (non ufficiale) disponibili anche per i Galaxy S9 con SoC Exynos proviene da TuttoAndroid.