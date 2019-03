Liga | Real ad alta tensione Solari lascia a casa Isco nonostante 6 infortunati

Pronostico Valladolid vs Real Madrid - La Liga 10-03-2019 e Formazioni : La Liga, 27^ giornata, analisi e Pronostico di Valladolid-Real Madrid, domenica 10 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Valladolid-Real Madrid, in programma domenica 10 marzo. C’è chi vuole allontanarsi dalla zona retrocessione e chi vuole dimenticare una settimana da incubo. Valladolid-Real Madrid sarà una sfida delicata per entrambe le squadre che stanno attraversando un pessimo periodo ...

Pronostico Siviglia vs Real Sociedad - La Liga 10-03-2019 e Formazioni : La Liga, 27^ giornata, analisi e Pronostico di Siviglia-Real Sociedad, domenica 10 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Siviglia-Real Sociedad, in programma domenica 10 marzo. Vittoria. E’ quella che cercano Siviglia e Real Sociedad dopo le due sconfitte subite nell’ultimo turno. Gli andalusi, con una vittoria nelle ultime 10 partite, sono reduci da una clamorosa battuta ...

LaLiga : Real prova a ripartire a Valladolid : Il Real Madrid prova a ripartire dopo la mazzata Ajax giocando a Valladolid. L'unica cosa positiva per il Real, terremotato dall'eliminazione Champions, e' che, dopo 4 ko consecutivi in casa, puo' ...

Liga-Relevent - accordo per realizzare contenuti mediatici per gli USA : La Liga spagnola è al lavoro per sviluppare un modello di business che possa far crescere la propria popolarità in Nord America. Il massimo campionato spagnolo sta infatti collaborando con l’agenzia Relevent per sviluppare contenuti video – e una programmazione settimanale – per le piattaforme social e altri format dei quali concedere i diritti a […] L'articolo Liga-Relevent, accordo per realizzare contenuti mediatici per gli USA è stato ...

Liga - Real - parla Modric : "CR7 manca - ma altri dovevano fare un passo avanti" : In mezzo a un mare di conferenze stampa senza sale, senza opinioni, senza pensieri, improvvisamente appare Luka Modric. Che parla come come gioca: diretto, con pausa, calma, classe. NOSTALGIA DI ...

LaLiga Atletico Madrid : vittoria 2-0 in trasferta contro la Real Sociedad. Doppietta per Morata : All’Anoeta di San Sebastian l’Atletico Madrid vince in dieci grazie alla prima Doppietta di Morata. La squadra di Simeone mantiene invariato il distacco dalla capolista Barcellona.Prosegue l’ottimo momento dal punto di vista dei risultati per l’Atletico Madrid che, al termine di una prova sofferta sopratutto nella ripresa, si aggiudica tre fondamentali punti contro un’ottima Real Sociedad. Una vittoria importante ...

VIDEO Real Madrid-Barcellona 0-1 - Highlights - gol e sintesi. Rakitic decide El Clasico della Liga : Basta un gol di Rakitic al 26′ del primo tempo al Barcellona per battere il Real Madrid nella sfida de LaLiga: El Clasico viene deciso da un delizioso colpo sotto del centrocampista blaugraa che scavalca il portiere avversario in uscita e manda il pallone ad insaccarsi inesorabilmente. Di seguito le immagini del gol. GLI Highlights DI Real Madrid-Barcellona 0-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

Insaziabile Barcellona - continua il banchetto al Bernabeu : Real Madrid strapazzato anche in Liga : I blaugrana si impongono di misura sui blancos senza però mai rischiare, il gol di Rakitic manda a meno dodici in classifica gli uomini di Solari Bastano i numeri per descrivere la netta superiorità del Barcellona sul Real Madrid negli ultimi Clasicos. Dodici vittorie al Bernabeu negli ultimi quindici anni, tante quante quelle ottenute dai blaugrana in tutta la propria storia fino al 2004. AFP/LaPresse Numeri impietosi, che dimostrano come ...

Real Madrid-Barcellona - La Liga 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi sabato 2 marzo si gioca Real Madrid-Barcellona, match valido per la 26^ giornata della Liga. Al Santiago Bernabeu andrà in scena l’imperdibile Clasico, la partita che ferma tutta la Spagna, il confronto diretto tra le due grandi corazzate pronte a sfidarsi in uno scontro titanico: i blaugrana occupano il primo posto in classifica con 7 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid e 9 sulle merengues che dunque devono assolutamente ...

Il calcio de LaLiga sposa la tecnologia : VAR su smartwatch - realtà virtuale - analisi predittive : Durante il Mobile World Congress di Barcellona, LaLiga, il campionato spagnolo di calcio, ha organizzato un tour attraverso la tecnologia nel mondo del pallone, tra assistenti virtuali, analisi dei big data, intelligenza artificiale e realtà virtuale. È come se oggi fossimo in grado di consultare un Nostradamus hi tech per sapere quante ...