Liga | Celta ko | Jese regala il successo al Betis

Pronostico Alaves vs Celta Vigo - La Liga 23-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Alaves-Celta Vigo, sabato 23 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Alaves-Celta Vigo, sabato 23 febbraio. Le chance dell’Alaves di conquistare l’ultimo posto per l’Europa League passano dal match del ”Mendizorrotza”, dove ‘El Glorioso’ affronterà il Celta Vigo. La squadra di Abelardo spera di sfruttare un ...

Pronostico Getafe vs Celta Vigo - La Liga 09-02-2019 e Analisi : La Liga, 23^ giornata, Analisi e Pronostico di Getafe-Celta Vigo, sabato 9 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Getafe-Celta Vigo, sabato 9 febbraio. Getafe e Celta sono due squadre dal rendimento diametralmente opposto. Gli ‘Azulones’ lottano per un piazzamento in Europa League, mentre il Celta, invece, fatica a trovare continuità e il tecnico Miguel Cardoso non sembra essere saldissimo in panchina. Il match del ...

Pronostico Celta Vigo vs Siviglia - La Liga 02-02-2019 e Analisi : Celta Vigo-Siviglia, sabato 2 febbraio. Sfida delicatissima al ”Balaidos” tra due squadre chiamate a rialzare la testa. I galiziani sono reduci da cinque sconfitte consecutive, mentre gli andalusi hanno fatto meglio ma potrebbe pesare nella mente dei giocatori la cocente sconfitta per 6 a 1 al Camp Nou contro il Barcellona in Copa del Rey. Una vittoria serve a entrambe per rilanciarsi al più presto. Analisi e Pronostico della ...

La Liga : apre Rayo-Celta - Barcellona ospita l'Eibar : Rayo-Celta apre la 19/ma gornata della Liga. Il Barcellona eliminato a sopresa dal Levante in Coppa del Re cerca la rivincita in campionato dove domenica ospita l'Eibar. Il Real gioca in casa del ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Celta Vigo - La Liga 11-1-2019 e Analisi : Rayo Vallecano-Celta Vigo, venerdì 11 gennaio. La Liga scende in campo con l’anticipo della diciannovesima giornata. Di scena al ”Vallecas” Rayo Vallecano contro Celta Vigo in una sfida tra due squadre che hanno avuto un inizio difficile. Calcio d’inizio alle ore 21.00 Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Rayo Vallecano e Celta Vigo?Un gol di Álvaro Medrán nei minuti iniziali della partita ha permesso al ...