Leonardo da Vinci | alle Scuderie del Quirinale

Italdesign DaVinci - l'omaggio ai 500 anni di Leonardo : Cinquecento anni fa moriva uno dei più grandi geni della storia dell'umanità, Leonardo Da Vinci. Italdesign ha voluto rendergli omaggio dando il suo nome alla concept car presentata al Salone di Ginevra. La DaVinci prefigura una possibile granturismo elettrica dall’anima sportiva, ma caratterizzata da un’eleganza raffinata, sia per le linee esterne sia per quanto riguarda l’interno dell’abitacolo. Lunga quasi cinque metri e larga più di due ...

“La Monna Lisa nuda è davvero opera di Leonardo Da Vinci” : gli esami del Louvre lo confermano : La “ Monna Vanna“, la donna con una sorprendente somiglianza con la Gioconda ritratta completamente nuda in disegno a carboncino, sembra proprio essere un’ opera autentica di Leonardo Da Vinci. È quanto affermano alcuni esperti del del Louvre di Parigi, il museo che ospita la più grande collezione al mondo di opere del genio toscano tra cui appunto la Monna Lisa , che hanno analizzato attentamente il disegno.”È ...

“La Mona Lisa nuda è davvero opera di Leonardo Da Vinci” : gli esami del Louvre lo confermano : La “Monna Vanna“, la donna con una sorprendente somiglianza con la Gioconda ritratta completamente nuda in disegno a carboncino, sembra proprio essere un’ opera autentica di Leonardo Da Vinci. È quanto affermano alcuni esperti del del Louvre di Parigi, il museo che ospita la più grande collezione al mondo di opere del genio toscano tra cui appunto la Mona Lisa , che hanno analizzato attentamente il disegno.”È un’ opera ...

Leonardo da Vinci senza maschera - alla scoperta del Genio : Scoprire il vero volto del Genio , con inediti particolari che rivoluzioneranno la sua conoscenza, in sette incontri al Relais Santa Croce curati dallo studioso Riccardo Magnani . È l'iniziativa ' ...

Tinghi Motors dona Renault 100% elettrica 'marchiata' Leonardo da Vinci : ...Amministrazione si è impegnata molto sul tema della sostenibilità ambientale - spiega l'assessore Vanni - Perché è necessario un netto cambio di rotta nelle politiche energetiche e nell'economia in ...

A Palermo si celebra il Genio italiano : una mostra su Leonardo da Vinci a Palazzo Bonocore : Leonardo da Vinci , la Ragione dei Sentimenti una mostra inedita per la sua spettacolarit che offre al visitatore il racconto della genialit di Leonardo , la sua scienza ed eclettismo nelle varie ...

PALERMO - A PALAZZO BONOCORE DAL 13 APRILE AL 29 SETTEMBRE LA MOSTRA " Leonardo DA VINCI - LA RAGIONE DEI SENTIMENTI - MACCHINE DISEGNI E ... : "Leonardo da VINCI , la RAGIONE dei SENTIMENTI " è una MOSTRA inedita per la sua spettacolarità che offre al visitatore il racconto della genialità di Leonardo, la sua scienza ed eclettismo nelle varie ...

Le cascate dell'Acquafraggia nel film su Leonardo da Vinci : Dopo l'entusiastica accoglienza durante Expo 2015, il pubblico valchiavennasco aveva avuto l'opportunità di assistere a un recital messo in scena in luoghi tra i più prestigiosi al mondo: la Fenice ...

TGV "personalizzato" ogni giorno Milano-Parigi per celebrare Leonardo da Vinci : Leonardo da Vinci 2019, celebrazioni dei 500 anni dalla morte del "genio eclettico" avvenuta a il 2 maggio 1519 ad Amboise, in Francia. Nutrito il programma d'iniziative per celebrarne appunto il ...