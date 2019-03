Leader opposizione venezuelana vuole stato di crisi per problemi erogazione elettricità

Tav - Sala incontra il sindaco di Lione : “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io Leader opposizione? Lo è Milano” : “Rischiamo di andare nella serie B europea: in quella dei diritti già lo siamo, ma rischiamo di andarci anche in quella della crescita con il nostro 0,2% di crescita siamo il fanalino di coda”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta così l’atteggiamento del governo a margine dell’incontro con il sindaco di Lione Gérard Colomb. L'articolo Tav, Sala incontra il sindaco di Lione: “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io ...

Tav - Sala incontra il sindaco di Lione : “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io Leader dell’opposizione? Non io ma Milano” : “Rischiamo di andare nella serie B europea: in quella dei diritti già lo siamo, ma rischiamo di andarci anche in quella della crescita con il nostro 0,2% di crescita siamo il fanalino di coda”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta così l’atteggiamento del governo a margine dell’incontro con il sindaco di Lione Gérard Colomb. L'articolo Tav, Sala incontra il sindaco di Lione: “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io ...

Venezuela - il Leader dell'opposizione a Maduro scrive a Mara Carfagna : 'Grazie per il supporto' : "Desidero ringraziarla fortemente per il suo supporto nella causa Venezuelana, specialmente dopo aver ascoltato il suo intervento alla Camera dei Deputati del 12 febbraio 2019. Il calore delle sue ...

Se governano due Leader d'opposizione : Nell'irrilevanza del premier, Di Maio e Salvini si muovono come se il mondo finisse il 26 maggio, giorno delle elezioni europee. Come se, appunto, non ci fosse un domani. Non esercitano la funzione ...

Juan Guaidó - Leader dell’opposizione venezuelana - ha detto di provare «profondo sconcerto» per la decisione del governo italiano di non schierarsi nella crisi del Venezuela : Juan Guaidó, capo dell’opposizione Venezuelana che si è autoproclamato presidente del Venezuela, ha criticato il governo italiano sulla crisi Venezuelana, accusandolo di non prendere una posizione netta contro il presidente Nicolás Maduro e di non chiedere «con forza, libere elezioni,

In Camerun è stato arrestato il Leader dell’opposizione : Il leader del partito politico di opposizione del Camerun, Maurice Kamto, è stato arrestato a Douala insieme a diversi altri esponenti del suo partito. Al momento dell’arresto Kamto si trovava nell’abitazione di un suo sostenitore, e sarebbe stato trasferito nella stazione della polizia

Venezuela - Leader dell’opposizione Guaidò si dichiara Presidente. E arriva il sostegno anche degli Stati Uniti : "Giuro di assumere formalmente i poteri nazionali dell'esecutivo come presidente ad interim del Venezuela fino alla fine dell'usurpazione, la creazione di un governo di transizione e lo svolgimento di libere elezioni": così il leader dell'opposizione Venezuelana e presidente del Parlamento, Juan Guaidò, ha dato un passo forse decisivo per far crollare il governo di Nicolas Maduro, la cui rielezione ad un secondo mandato è stata ritenuta ...

