Le vittime italiane dell' aereo etiope

Paolo Dieci - era di Roma una delle vittime italiane nel disastro aereo dell'Ethiopian Airlines : 'La visione di una società più giusta, coesa, egualitaria, che ha guidato Paolo nel suo impegno in Italia e nel mondo continuerà a guidare il nostro lavoro. Ci stringiamo attorno alla moglie, ai ...

Disastro aereo Etiopia - le vittime italiane : volontari ed esponenti della cooperazione : Sono otto le vittime italiane del terribile incidente aereo avvenuto domenica in Etiopia e costato la vita a 157 persone, 149 passeggeri e otto membri dell'equipaggio. Si tratta di volontari da tempo attivi in Africa, cooperanti esperti e funzionari del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite.Continua a leggere

