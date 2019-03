Le vittime italiane a bordo dell' aereo precipitato in Etiopia

Ethiopian Airlines - ecco chi sono le 8 vittime italiane. Tra loro anche l'archeologo Tusa : ...

Etiopia. L’archeologo - il medico - il contabile - l’infermiera : ecco chi sono le vittime italiane dell’incidente aereo : sono otto gli italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo avvenuto questa mattina poco dopo il decollo, a 62 km a sud di Addis Abeba in cui è precipitato un Boeing 737 della Ethiopian Airlines. Finora sono state rese note le gerealità di cinque di loro. ecco chi sono. Sebastiano Tusa – Archeologo e assessore ai Beni culturali della Sicilia, era diretto a Malindi per una conferenza internazionale promossa dall’Unesco con la ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : ecco chi sono le otto vittime italiane : Tra le vittime nel disastro aereo avvenuto questa mattina in seguito allo schianto di un Boeing dell’Ethiopian Airlines ci sono otto italiani. I 157 passeggeri a bordo sono tutti morti. Le vittime italiane sono: Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale siciliano; Paolo Dieci, residente a Roma, presidente della ong Cisp e rete LinK 2007, un’associazione di coordinamento consortile che raggruppa importanti Organizzazioni Non ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : 8 vittime italiane tra i 157 passeggeri : Sono tutti morti i 157 passeggeri a bordo del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato questa mattina. A bordo vi erano passeggeri di 35 nazionalità diverse (tra cui 32 kenioti, 18 canadesi, 9 etiopi, 8 cinesi, 8 statunitensi, 7 francesi, 7 britannici, 6 egiziani, 5 olandesi, 4 persone con passaporti dell’Onu, 4 indiani, poi persone provenienti anche da Slovacchia, Austria, Svizzera, Russia, Marocco, Spagna, Israele, Belgio, ...

