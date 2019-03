‘Le ultime lezioni’ | romanzo di prossima pubblicazione per Montanaro

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) È destino di chi ha una professione propedeutica alla vita, come quella dell’insegnante, rimanere per sempre nella mente di chi ha avuto da loro strumenti – didattici, culturali o educativi – pronti a essere spesi nel cammino individuale. A questa figura è dedicato il nuovo libro di Giovanni, “Lelezioni” (Feltrinelli, pag. 128) disponibile dal 21 marzo 2019. Sicuramente esiste un congruo numero di attività importanti; alcune particolarmente vicine alla gente, come i medici; altre con visibilità discreta, come il ciabattino (ormai, quasi una figura fiabesca, giacché imperano le sneakers); e poi se ne potrebbero citare ancora. Tuttavia, il professore – in special modo quello di italiano – è per antonomasia ‘il prof’ che si ricorderà quando, tutti, si è incamminati nel fiume della propria esistenza.Il colore dellecose I discorsi che sono nutriti con la parola ...

