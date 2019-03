Le prossime elezioni parlamentari indiane si terranno tra l’11 aprile e il 19 maggio

Romania - Ilie Nastase candidato alle prossime elezioni europee : ... dal momento che sono i migliori ambasciatori del nostro Paese, sostenendo e promuovendo senza sosta l'immagine della Romania nel mondo", ha sottolineato il leader dell'Unpr, Gabriel Oprea. Tuttavia, ...

Berlusconi candidato in Sardegna alle prossime elezioni Europee : L'ex premier sarà capolista per Forza Italia. Sarà l'ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi il capolista del partito alle prossime elezioni Europee in programma il 26 maggio nel ...

gino strada : i cinque stelle? alle prossime elezioni prenderanno un'altra batosta perche'... - Politica : Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici gino strada è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format 'I Lunatici', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di ...

Come andranno i partiti sovranisti alle prossime elezioni europee : La minaccia di un'avanzata sovranista e populista il 26 maggio, che sia in grado di paralizzare l'Unione Europea o addirittura conquistare la maggioranza, sembra ridimensionarsi dopo la pubblicazione della seconda proiezione ufficiale sulla composizione del prossimo Parlamento Europeo. I dati pubblicati il primo marzo dallo stesso Europarlamento – un'elaborazione degli ultimi sondaggi nazionali pubblici e ritenuti credibili – ...

Fake news - come possono influenzare le prossime elezioni europee : Gli esperti non hanno dubbi: il pericolo numero uno per il voto europeo di maggio è quello rappresentato dalladisinformazione. Ovvero dai “bot automatizzati” (“bot” sta per “robot”), a volte organizzati persino da Governi stranieri, che già in passato hanno influenzato il dibattito online e le conversazioni sui social, in innumerevoli occasioni, dalle polemiche italiane sui migranti al voto ...

Rinascimento Gioiese si astiene dalle prossime elezioni comunali : ... piuttosto ci si dovrebbe chiedere perché svariate risorse eccellenti della nostra terra preferiscano non prendere parte alla competizione, individuando nell'azione politica esclusivamente una ...

Pd - Maurizio Martina ha avuto un'idea geniale : come fa schiantare i dem alle prossime elezioni : Maurizio Martina ha un piano infallibile per guidare il Partito democratico fino a farlo schiantare contro un muro di cemento armato. L'ex segretario dem, candidato a provarci ancora una volta, ha ...

Le prossime elezioni Usa si giocheranno su un'insolita parola chiave : socialismo : Il fatto che i due miliardari, Howard Schultz, fondatore di Starbucks, e Michael Bloomberg, abbiano attaccato la 'politica socialista' di tassare i super ricchi, potrebbe disorientare qualche ...

Sanders lancia il guanto di sfida a Trump per le prossime elezioni presidenziali Usa : Bernie Sanders, il senatore del Vermont eletto nelle file del Partito Democratico, si candida per la seconda volta alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Lo ha annunciato ufficialmente in una intervista alla Vermont Public Radio. Sanders si era già candidato alle elezioni del 2016, per soccombere soltanto a Hillary Clinton, dopo il verdetto delle primarie del Partito Democratico. Già allora, però, i sondaggi lo ritenevano l’unico ...

Il generale Vito Bardi sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Basilicata : Silvio Berlusconi (Forza Italia) ha annunciato che il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Basilicata sarà il generale della Guardia di Finanza Vito Bardi. «Il nostro candidato sarà un generale, una persona che ha fatto una splendida carriera

L'intelligence tedesca teme influenza Sputnik e RT nelle prossime elezioni - : Cresce il timore delL'intelligence tedesca per l'influenza di Sputnik e RT nelle prossime elezione all'Europarlamento e negli stati federali. Lo riporta oggi RedaktionsNetzwerk Deutschland , RND, . La ...

Pd - le critiche di Corallo al partito : “Alle prossime elezioni prendiamo una batosta - ne perderemo una dopo l’altra” : “Noi non dobbiamo fare politica per i lavoratori, noi dobbiamo portare i lavoratori a fare politica. lavoratori, studenti, disoccupati: a loro dobbiamo consegnare il potere. Nessun partito di sinistra oggi riesce a intercettare partecipazione di lavoratori, studenti e disoccupati. Siamo la sinistra di Schrödinger: non sai se è viva o morta finché non apri la scatola”. Così Dario Corallo, candidato alla segreteria nazionale del Pd, ...

La deputata americana Tulsi Gabbard si è ufficialmente candidata alle primarie Democratiche per le prossime elezioni presidenziali : La deputata americana Tulsi Gabbard si è ufficialmente candidata alle primarie del Partito Democratico in vista delle elezioni presidenziali del 2020, come aveva già annunciato. Lo ha detto durante un comizio a Honolulu, alle Hawaii, lo stato che rappresenta. Gabbard

Caro M5s - prendi nota : alle prossime elezioni io sarò un tuo ex-elettore : alle ultime elezioni politiche ho votato M5s, pur con moltissime remore e contraddizioni. Ho votato M5s per scardinare Matteo Renzi, autore primo del colpo di Stato democratico (tramite contro-riforma costituzionale) e affossatore dichiarato del Pd. Non sono affatto pentito della scelta perché all’epoca il M5s era l’unica possibilità di cambiamento. Non sono mai stato governativo, avendo scelto di agire sempre secondo coscienza e non per ...