Le donne guardano sempre più porno | ecco le categorie più cliccate In Italia? Non c’è

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) Lepiù. E questa non è una novità ma una tendenza degli ultimi anni. La certificazione arriva da Pornhub, che nel settore è tra le piattaforme leader: nel suo report 2018 8 ha evidenziato come lecostituiscano ormai il 29% della sua utenza, il 3% in più rispetto all’anno precedente. Il traffico femminile è in costante aumento almeno dal 2014, il primo anno in cui Pornhub ha pubblicato i suoi insights. Ma in alcuni Paesi la percentuale è anche più alta: Filippine (38%), il Brasile (35%) e il Sud Africa (35%). L’? Resta in linea con il 29%.Questo forte avvicinamento del pubblico femminile al mondo delporta con sé cambiamenti: ne è esempio Popular with women, la nuova categoria di Pornhub che a dicembre del 2017 è andata a sostituire Friendly with female. A differenza di quest’ultima, che includeva le preferenze presunte delle, ...

laboescapes : RT @lanavediteseoed: 'Un'opera cui gli scrittori africani e afroamericani di oggi guardano come a un romanzo di fondazione, che parla a don… - MarioBove : Le donne guardano sempre un po' meglio e più avanti degli uomini. - Priscil79855548 : @Riflessiva3 Golosi i fratelli guardano le donne di dx???????????? -