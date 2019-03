“L’apprendista bardo” di Federico Leonardo Giampà | un cavaliere con il sogno della musica

domanipress

(Di domenica 10 marzo 2019) “L’apprendista bardo” è unatipico pronto a lasciare la corte per seguire lapiuttosto che battersi per la Patria. È l’anno Mille, il culmine del Medioevo più oscuro, in Francia una nuova dinastia prende il posto dell’ormai deceduta stirpe di Carlo Magno. La storia è di fantasia, ma immersa in un tempo e in un luogo reali. È una fiaba per i più giovani e per adulti che amano leggende arturiane e poemi cavallereschi. Il promettenteci regala un libro scritto in maniera semplice ed evocativa, in cui sono le sfumature e i dettagli a fare la differenza. Una scrittura attenta ai particolari, profumi, colori, riflessi psicologici che fanno del racconto un testo solo in apparenza di narrativa. In realtà si tratta di letteratura, costruita attorno a una prosa che ha il gustogloria eguerra. Il racconto è ambientato tra diverse ...

