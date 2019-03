L’America lascia l’Afghanistan. La Cina è già pronta a sostituirla : L’invasione economica della Cina in Afghanistan è già in corso. A Doha, la capitale del Qatar, nell’indifferenza generale dei media occidentali, continuano i negoziati di pace tra Stati Uniti e talebani. Preludio per il ritiro americano dall’Afghanistan e per un cessate il fuoco dopo 18 anni di guerra dall’invasione del paese nel 2001 dopo l'attentato terroristico dell’11 settembre...

Anticipazioni Beautiful - puntate Americane : Steffy decide di lasciare Los Angeles : Le Anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane in onda a marzo 2019 segnalano la momentanea uscita di scena di uno dei personaggi più amati della soap. Costantemente al centro delle trame negli ultimi anni, Steffy Forrester deciderà di lasciare per qualche tempo la città, nella speranza che la sua assenza possa favorire il superamento della crisi tra Hope e Liam Spencer. Si tratterà di una decisione relativa a un breve periodo ma ...

Morto Luke Perry - l'attore Americano lascia la compagna e due figli : Addio Dylan. Luke Perry, icona del telefilm Anni '90 "Beverly Hills 90210" è Morto oggi in una clinica di Los Angeles all'età di 52 anni. l'attore lascia i figli Jack e Sophie, la compagna Wendy Madison Bauer, l'anziana madre Ann Bennett, il fratello Tom, la sorella Amy Coder e il patrigno Steve Bennett. Al momento del decesso era anche presente l'ex moglie Minnie Sharp. Luke era stato sedato nella speranza che la sua attività cerebrale potesse ...

Il finale di Lethal Weapon 3 lascia pensare ad un possibile rinnovo : tutti in Sud America per la quarta stagione? : Sicuramente i fan di Lethal Weapon 3 sono coloro che in questo anno hanno sofferto di più. Sicuramente se ci fosse una classifica a loro andrebbe la palma dei vincitori ma qualcosa potrebbe essere cambiato ieri sera con il finale della terza stagione in onda e i fan pronti a tirare ad un sospiro di sollievo intravedendo la possibilità di un possibile rinnovo. Chi ha seguito la serie in questi tre anni sa bene che niente è stato mai certo e ...

Beautiful anticipazioni puntate Americane : Hope vuole lasciare Liam : anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope spinge Liam tra le braccia di Steffy Non c’è pace per Hope Logan a Beautiful. Dopo aver perso la figlia Beth – apparentemente morta ma in realtà rubata – la giovane vuole lasciare Liam. I due sono riusciti a sposarsi ma la perdita della piccola ha influenzato negativamente sul rapporto. […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope vuole lasciare Liam ...

Beautiful anticipazioni puntate Americane : Thorne lascia Katie : anticipazioni Beautiful puntate americane: Thorne e Katie si lasciano È già finito il matrimonio tra Katie Logan e Thorne Forrester. Nelle ultime puntate americane di Beautiful il fratello di Ridge ha deciso di lasciare la sorella di Brooke e andare via da Los Angeles. Una scelta forzata nel copione per via della decisione dell’attore Indo […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: Thorne lascia Katie proviene da ...

Venezuela nel caos - Maduro : Guaidò agente degli Americani. Personale ambasciata Usa lascia il Paese : Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha ribadito oggi a Caracas che il presidente del Parlamento, Juan Guaidò, che si è auto proclamato presidente, 'è un agente dei gringos' americani. In una ...