L' allarme degli esperti | New York verso il disastro finanziario

Europee - allarme degli 007 Usa : "Cina - Russia e altri 15 Paesi provano a influenzare il voto" : ... la crisi venezuelana, le motivazioni delle interferenze di Russia e Cina di cui abbiamo parlato, gli investimenti strutturali cinesi in Europa e nel mondo, ad esempio in Africa o con un progetto in ...

Antartide - iceberg grande 2 volte New York sta per staccarsi/ allarme degli esperti : In Antartide c'è un iceberg delle dimensioni di 2 volte New York che rischia di staccarsi rendendo instabile l'intera piattaforma

Lavori per il Morandi - l'allarme dei Municipi : "Il piano amianto prima di demolire - va tutelata la salute degli abitanti" : Un piano amianto, il doppio di centraline per rilevare la qualità di aria e rumore. Un incontro ogni settimana e report giornalieri, inviati via mail a cittadini e comitati. L'osservatorio ambiente e ...

Giappone - allarme degli esperti : rischio di terremoto devastante nel nord del Paese : Gli esperti di geofisica Giapponesi hanno lanciato l’allarme: cambiamenti osservati nella fossa delle Curili (una fossa oceanica situata nell’oceano Pacifico settentrionale) fa temere che un devastante terremoto possa colpire la costa est dell’isola di Hokkaido, la più settentrionale delle quattro isole principali del Giappone. Le variazioni, riporta l’Asahi shimbun, sembrano essere simili a quelle osservate prima del ...

L'allarme di Visco : 'Grave il crollo degli investimenti' : "Il crollo degli investimenti privati, al quale si è accompagnato quello non meno grave degli investimenti in infrastrutture e altre opere pubbliche, ha reso manifesta la difficoltà del nostro sistema ...

Sisma bonus - l'allarme degli esperti : "Una misura insostenibile" : Il Sisma bonus non tiene conto della storia sismica del nostro paese e delle condizioni economiche di chi lo richiede e, per questo, è inefficace. A lanciare l'allarme sulla misura introdotta nel 2017 ...

Epidemia di Ebola in Congo : oltre 500 morti - allarme degli esperti : In Congo è in atto un’Epidemia di Ebola, la seconda per gravità dopo quella del 2014, che al momento ha causato oltre 500 morti: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel Paese finora ci sono stati 811 casi e 510 morti, con i focolai che hanno riguardato 18 province al confine con Ruanda e Uganda, tanto che il rischio di contagi nella regione è considerato ancora “molto alto”. Un gruppo di esperti ha ...

Maltempo - Autobrennero chiusa per neve 12 km di code. L allarme degli automobilisti 'Siamo fermi da questa notte' : BOLZANO - Caos neve in Alto Adige. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio ...

Nuovo allarme droni : blocco degli atterraggi all'aeroporto di Newark : Nella giornata di ieri, 22 gennaio, sono state interrotte temporaneamente le manovre di atterraggio al Newark Liberty International Airport del New Jersey , in seguito all' avvistamento di due droni . ...

Dormi meno di 8 ore al giorno? Ecco cosa succede! L’allarme degli esperti : Le persone che dormono meno di sei ore al giorno hanno il 27% di probabilità in più di soffrire di aterosclerosi rispetto a quelle che riposano tra le sette e le otto ore, secondo un nuovo studio del Centro Nazionale per la Ricerca Cardiovascolare (CNIC) di Madrid. Se il sogno è anche di scarsa qualità, l’aumento del rischio raggiunge il 34%. L’aterosclerosi, causata dall’accumulo di grasso e colesterolo nelle pareti ...