La Tav e gli azzeccagarbugli che screditano l' Italia

Tav - Di Maio - M5S - rivendica lo stop : «Ma sugli altri cantieri cambiamo atteggiamento» : L'inizio di una fase due per il Movimento al governo e la voglia di ribaltare l'idea che i Cinque Stelle siano contro le infrastrutture. Una nuova immagine che permetta di sostenere i pentastellati, ...

Tav - parte la procedura prevista per gli appalti. Per Telt nulla cambia : Alla fine l'avvocato-premier, esperto in arbitrati, è riuscito a trovare il cavillo che mette politicamente d'accordo tutti, o quasi, senza venire meno agli impegni sottoscritti dall'Italia. Infatti ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : ad Atene vince Sofia Pozdniakova. Errigo e Gargano fuori agli otTavi : La russa Sofia Pozdniakova ha vinto la prova di sciabola femminile ad Atene. La Campionessa del Mondo in carica ha sconfitta in finale Olga Kharlan con il punteggio di 15-10. Continua la maledizione stagionale per l’ucraina, che rimanda ancora la prima vittoria quest’anno. Sul gradino più basso del podio salgono anche la sudcoreana Kim Jiyeon (15-11 con Pozdniakova) e l’ungherese Liza Pusztai (15-5 con Kharlan). E’ ...

Tav - con gli avvisi e gli “inviti a presentare candidature” si parte e non si perdono i fondi Ue : La mossa del premier Giuseppe Conte per conciliare le posizioni dei due vicepremier...

Italia preda degli investimenti cinesi. La dura reazione - sTavolta ufficiale - di Washington : Il National Security Council è infatti il principale organo che consiglia e assiste il presidente degli Stati Uniti Trump in materia di sicurezza nazionale e politica estera, stavolta la presa di ...

Tav - Telt : "Con rinvio bandi oltre marzo taglio fondi di 300 milioni" : "A nome del Consiglio di amministrazione -prosegue il documento- consapevoli della delicatezza di tale decisione e della sua importanza politica, confermiamo quanto già proposto nelle lettere ...

Tav - il trucchetto di Conte : "Sì agli avvisi - non ai bandi" : Il governo non ha autorizzato i bandi, ma gli "avvisi di manifestazione di interesse". È un cavillo, un'acrobazia lessicale a cui Giuseppe Conte - "l'avvocato degli italiani", come lui stesso si è definito - si appiglia per evitare la rottura con Francia ed Europa pur senza dire apertamente sì alla Tav.La lettera che il premier ha inviato alla Telt - la società italofrancese che lunedì riunirà il cda per i bandi -, infatti, parla ...

Cuneo - violenTava la figlia di 4 anni : sul cellulare i video degli abusi : Raccontava che il papà faceva "cose strane" con lei nella doccia e accusava dolori al basso ventre. Poi la scoperta: la piccola veniva violentata dal padre, un operaio in un'azienda in provincia di Cuneo.L'uomo è stato ora condannato per violenza sessuale aggravata con il rito abbreviato e dovrà scontare una pena di quattro anni e nove mesi di carcere.È stata la moglie del 30enne, dopo i racconti della figlia di 4 anni, a trovare nel telefono ...

Torino - un migliaio di persone in piazza per dire Sì alla Tav. Chiamparino : “Rinvio bandi? Da Repubblica delle banane” : Sono oltre un migliaio i torinesi che partecipano al flash mob delle madamin davanti a Palazzo Carignano, storica sede del primo Parlamento italiano, per dire “si Tav subito“. Lo slogan viene scandito dalla piazza, mentre una catena umana è stata formata davanti all’ingresso dello storico edificio da cui Cavour fece partire i lavori per il tunnel del Frejus. I cittadini in piazza indossano indumenti arancioni, il colore del comitato ...

Tav - Roberto Fico : "È una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle". E tira in ballo Sergio Mattarella : Il no alla Tav è "una battaglia identitaria del Movimento 5 stelle", ha avvertito il presidente della Camera, Roberto Fico, non è una questione ideologica. Tuttavia, ha insistito, "la legislatura è saldamente in piedi" e "se anche dovesse accadere qualcosa, la parola passerà al presidente della Repu

Ma quale Tav. Per Grillo il problema è l'uso dei pesticidi sugli aerei : Ambiente, tecnologia, economia. Sono le tematiche più affrontate negli articoli che Beppe Grillo pubblica sul suo blog. Ogni tanto, però, sulle colonne del suo palco virtuale, il fondatore del Movimento 5 Stelle dà spazio a teorie che appaiono, se non apertamente complottistiche, quantomeno poco verificate. È il caso dell'argomento oggetto dell'ultimo pezzo pubblicato sul sito internet BeppeGrillo.it e firmato dal giornalista Saverio Pipitone, ...

Tav - Laura Castelli : "Bandi di gara rinviati di 6 mesi". Il dettaglio rivelatore : cosa c'è dietro : Nel caos Tav emergono dettagli sconcertanti di ora in ora. La sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, grillina, precisa come il rinvio dei bandi di gara previsti per lunedì comunicato da Palazzo Chigi alla società italo-francese Telt, incaricata dei lavori della Torino-Lione, sia di 6 mesi. "Ab

Il no al Tav? Figlio della miseria politica al governo. Parla Mulè : No Tav, no Triv, no Tap: a cosa porta la politica dei veti ideologici? Non credo vadano accomunati ai soggetti che in epoche passate hanno fatto battaglie fortemente ideologiche, perché sono figli di ...