La serie Samsung Galaxy S10 conquista il mercato cinese

A prova di attacco i Samsung Galaxy S10 : anti-virus di serie ma attenti agli abbonamenti : L'aspetto sicurezza sui nuovissimi Samsung Galaxy S10 sembra essere davevr centrale: il produttore sudcoreano ha previsto che sui suoi dispositivi siano presenti i software anti-virus McAfee. La cosa può essere vista positivamente ma la scelta avrebbe anche i suoi punti critici. Cerchiamo dunque di capire l'una e l'altra posizione. Dotare un top di gamma dal prezzo ragguardevole di un anti-virus di ottima qualità come quello McAfee già ...

Samsung potrebbe cambiare nome ai top di gamma della serie Galaxy S e Note : Stando alle ultime indiscrezioni, nel 2020 la serie top di gamma Samsung Galaxy S potrebbe cambiare nome. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung potrebbe cambiare nome ai top di gamma della serie Galaxy S e Note proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe lanciare nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S10 : Samsung potrebbe lanciare ulteriori accessori per gli smartphone presentati ieri, tra cui un power bank wireless e un pad di ricarica wireless. L'articolo Samsung potrebbe lanciare nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

La serie Galaxy A non è morta : ecco le specifiche dei Samsung Galaxy A50 - Galaxy A30 e Galaxy A10 : Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 e Galaxy A10 sono protagonisti di un'importante indiscrezione: è trapelato un foglio che ne riporta le specifiche complete. L'articolo La serie Galaxy A non è morta: ecco le specifiche dei Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 e Galaxy A10 proviene da TuttoAndroid.

I modelli della serie Samsung Galaxy S10 a confronto - mentre la versione ceramica fa capolino in Vietnam : La versione ceramica di Samsung Galaxy S10 è a listino presso un rivenditore Vietnamita, mentre i quattro modelli della gamma sono messi a confronto dimensionale. L'articolo I modelli della serie Samsung Galaxy S10 a confronto, mentre la versione ceramica fa capolino in Vietnam proviene da TuttoAndroid.

Passato - presente e futuro della serie Samsung Galaxy S in un’infografica : La storia dei Samsung Galaxy S in un'infografica: Passato, presente e futuro della serie di smartphone di maggior successo del produttore in un'immagine. L'articolo Passato, presente e futuro della serie Samsung Galaxy S in un’infografica proviene da TuttoAndroid.

Redmi deride il punteggio AnTuTu della serie Samsung Galaxy M : Confrontando Redmi Note 7 e, probabilmente, Samsung Galaxy M20, Redmi "deride" il punteggio AnTuTu della serie Samsung Galaxy M L'articolo Redmi deride il punteggio AnTuTu della serie Samsung Galaxy M proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Lite e la serie Moto G7 mostrano alcuni dettagli in nuove immagini e render : nuove immagini mostrano nel dettaglio la fotocamera frontale e il lettore di impronte, mentre nuovi render confermano il design della serie Moto G7. L'articolo Samsung Galaxy S10 Lite e la serie Moto G7 mostrano alcuni dettagli in nuove immagini e render proviene da TuttoAndroid.

Redmi mette “in ombra” la serie Samsung Galaxy M : Xiaomi sostiene che un dispositivo mobile con display TFT sia troppo datato al giorno d'oggi, mostrando un display alquanto ombroso che sbeffeggia chiaramente lo schermo dello smartphone concorrente Samsung Galaxy M20. Xiaomi invita il mercato indiano ad aspettare Redmi Note 7 prima di acquistare Samsung Galaxy M20. L'articolo Redmi mette “in ombra” la serie Samsung Galaxy M proviene da TuttoAndroid.

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia serie A2 – La Canovi Coperture Sassuolo batte LPM Bam Mondovì al tie-break : Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia: La Canovi Coperture Sassuolo vince la Coppa Italia di Serie A2! La LPM Bam Mondovì si arrende al tie break in una gara dalle mille emozioni. A Josephine Obossa il titolo di MVP È la Canovi Coperture Sassuolo la regina dell’edizione 2019 della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A2: all’AGSM Forum di Verona, la squadra emiliana si aggiudica il trofeo per la prima volta nella sua storia, ...