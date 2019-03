La Posta | nuovo CEO Roberto Cirillo avrà meno potere

A giorni un nuovo aggiornamento per Huawei P10 Lite TIM : risPosta ufficiale il 6 marzo : Non potevo non tornare a parlarvi di Huawei P10 Lite oggi 6 marzo, soprattutto in riferimento agli utenti che hanno deciso di acquistare uno smartphone brandizzato TIM. Nonostante la patch di febbraio pare non presentare troppi spunti d'interesse per il pubblico italiano, come avrete intuito anche dal nostro apposito articolo di qualche giorno fa, chi si ritrova con un device "marchiato" attendere a prescindere dei segnali. Proprio l'utenza TIM, ...

L’Isola dei Famosi si sPosta : Alessia Marcuzzi cambia di nuovo giorno : L’Isola dei Famosi cambia giorno: Alessia Marcuzzi non va in onda il mercoledì Continua il valzer della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. Dopo la puntata di domani sera, mercoledì 27 febbraio, L’Isola cambia giorno. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda di lunedì a partire dal 4 marzo, occupando il vuoto lasciato da Adrian, la serie televisiva flop ...

Taylor Swift ha Postato una misteriosa foto su Instagram e c’è chi è convinto sia un indizio sul nuovo album : C'entrano delle palme The post Taylor Swift ha postato una misteriosa foto su Instagram e c’è chi è convinto sia un indizio sul nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Ascolti tv : C'è Posta per Te segna un nuovo record - ma Amadeus si difende : Il people show condotto da Maria De Filippi colleziona 5 milioni 788 mila spettatori (share 30.41%) confermandosi il...

Ascolti C’è Posta Per Te : Maria De Filippi segna un nuovo record : Maria De Filippi fa il record: 6 milioni di telespettatori per C’è Posta Per Te Ancora una volta Maria De Filippi e il suo programma del sabato sera C’è Posta Per Te si confermano una certezza per la televisione italiana e soprattutto per Mediaset. Con la sesta puntata, il people show mantiene la leadership assoluta contro ogni tipo di concorrenza in prima e in seconda serata. Il sesto appuntamento ha fatto il botto con 5.788.000 ...

A sorpresa il nuovo singolo Blitz gerontoiatrico di Daniele Silvestri - risPosta anziana ad Argentovivo (audio e testo) : Ci ha preso gusto il cantautore romano a sorprendere il pubblico con singoli pubblicati senza essere annunciati (o meglio, annunciati soltanto ai fedelissimi del fan club su Facebook): il nuovo singolo Blitz gerontoiatrico di Daniele Silvestri è apparso su Spotify venerdì 22 febbraio, come nuovo estratto dalla trilogia di genere che anticipa il prossimo album di inediti. Stravolgendo completamente le normali regole della pubblicazione ...

AutoPostale : nuovo direttore dà del tu ai dipendenti : Il nuovo direttore di AutoPostale dà del tu ai dipendenti: «voglio abbattere le distanze verso la dirigenza e segnalare che siamo un team», afferma...

Poste Italiane : conto corrente BancoPosta - nuovo bollettino e Mav. Guida : Poste Italiane: conto corrente BancoPosta, nuovo bollettino e Mav. Guida bollettino e Mav di Poste Italiane Il pagamento dei bollettini è una delle operazioni che in passato spesso richiedeva tempo e pazienza. La situazione è certamente migliorata grazie allo sviluppo delle tecnologie che negli ultimi anni facilita l’accesso ai servizi. Poste Italiane (qui un articolo sulle assunzioni e le posizioni aperte) sta sempre più sviluppando i ...

WhatsApp beta 2.19.45 introduce un nuovo look per la pagina delle imPostazioni : È disponibile sul Play Store la versione 2.19.45 di WhatsApp beta, con una interfaccia ridisegnata per le impostazioni ma nessuna nuova funzione. L'articolo WhatsApp beta 2.19.45 introduce un nuovo look per la pagina delle impostazioni proviene da TuttoAndroid.

Biathlon - Canmore 2019 : le sprint di oggi sPostate a domenica 10 febbraio! Il nuovo programma e gli orari - temperature a -30°! : La mossa degli organizzatori di anticipare le staffette ha pagato: le temperature polari che si registrano a Canmore, in Canada, sede della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, hanno portato allo spostamento delle sprint inizialmente previste per la serata italiana di oggi. temperature attorno ai -30°C e massima prevista di -22°C hanno costretto gli organizzatori a spostare le gare a domani. Ricordiamo che da regolamento non si può gareggiare ...

Poste Italiane : conto corrente BancoPosta - nuovo bollettino e Mav. Guida : Poste Italiane: conto corrente BancoPosta, nuovo bollettino e Mav. Guida bollettino e Mav di Poste Italiane Il pagamento dei bollettini è una delle operazioni che in passato spesso richiedeva tempo e pazienza. La situazione è certamente migliorata grazie allo sviluppo delle tecnologie che negli ultimi anni facilita l’accesso ai servizi. Poste Italiane (qui un articolo sulle assunzioni e le posizioni aperte) sta sempre più sviluppando i ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (8 febbraio) : il nuovo programma - sPostati gli orari della combinata femminile e della prova di discesa maschile : Ci sono novità relativamente alla combinata femminile e alla prova di discesa maschile, valide per i Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). La gara divisa in discesa e slalom ha mutato il proprio programma e vi è stato un slittamento rispetto a quanto previsto. La discesa, inizialmente programmata alle 11, partirà alle ore 12 mentre è confermato alle 16.15 lo slalom. Da registrare anche un piccolo cambiamento, come detto, per la prova ...

Il Polo Nord si sta sPostando verso la Siberia a 55Km l’anno : è allarme bussole - ecco il nuovo Modello Magnetico della Terra : Il Polo Nord Magnetico, ossia quello verso cui puntano le bussole, si sta spostando più velocemente del previsto dal Canada verso la Siberia. Sembra si muova a una velocità di circa 55 chilometri l’anno. Per questo l’ente americano per le ricerche sull’atmosfera e gli oceani (Noaa) ha pubblicato con un anno di anticipo il nuovo Modello Magnetico della Terra, che dara’ preziose informazioni per usi militari e civili, per ...

MotoGp – Valentino Rossi - il nuovo ruolo di coach di Gavira e i social : “per me non è interessante Postare foto mentre sono in palestra” : La sincerità di Valentino Rossi: dal nuovo ruolo di coach di Idalio Gavira alle sue scelte sui social. Ecco perchè il Dottore non pubblica foto mentre si allena in palestra Valentino Rossi è pronto a tornare finalmente in sella alla sua M1: il Dottore domani tornerà in pista, sul circuito di Sepang, per la prima giornata di test invernali del 2019, a distanza di diversi mesi da quelli dello scorso novembre in Spagna. Prima di approdare in ...