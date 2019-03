La porta rossa 2 | trama e anticipazioni | quinta puntata 13 marzo

La porta rossa 2 : cast - trama e anticipazioni. Streaming tv e replica : La Porta Rossa 2: cast, trama e anticipazioni. Streaming tv e replica trama e anticipazioni La Porta Rossa 2 Il 13 febbraio andrà in onda la prima puntata della seconda serie de La Porta Rossa. La fiction, nata dai romanzi di Carlo Lucarelli, vede ancora una volta Lino Guanciale e Gabriella Pession nel ruolo di protagonisti. I telespettatori sono tenuti col fiato sospeso dopo la messa in onda delle repliche della prima stagione. È con La ...

La porta rossa 2 - svelata la natura della Fenice : anticipazioni mercoledì 6 marzo : Quarto appuntamento con la seconda stagione de La Porta Rossa, la serie crime che strizza l’occhio anche al fantastico e al soprannaturale ideata e scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. mercoledì 6 marzo, su Rai2, a partire dalle 21.25 vanno infatti in onda il settimo e l’ottavo episodio, sempre con Lino Guanciale nei panni del commissario Cagliastro, sempre decisamente morto ma, al contempo, piuttosto attivo. Al suo fianco ...

Ascolti Tv 6 marzo 2019. In 4 - 8 milioni per la Roma. Conferme per la porta rossa e Chi l'ha visto? : Ascolti Tv di mercoledì 6 marzo 2019 . Su Rai1 l'incontro di Champions League Porto-Roma è stato visto da una media di oltre 4,8 milioni di spettatori pari al 20,4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al ...

Ascolti TV 6 marzo 2019 - La porta rossa 2 non decolla : share in calo : Ascolti TV mercoledì 6 marzo 2019: il pubblico preferisce la Champions League e la fiction Rai cala nello share La partita di Champions League Porto – Roma ha registrato la percentuale di share più alta ieri in prima serata. Su Rai 1 sono rimasti sintonizzati più di 4 milioni e 800 telespettatori (pari ad uno share pari […] L'articolo Ascolti TV 6 marzo 2019, La Porta Rossa 2 non decolla: share in calo proviene da Gossip e Tv.

La porta rossa 2 : anticipazioni quinta puntata di mercoledì 13 marzo 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni quinta puntata di ...

Ascolti TV | Mercoledì 6 marzo 2019. Porto-Roma 20.4% - Benvenuti al Sud 12.8% - La porta rossa 10.4% : Porto-Roma - Daniele De Rossi (da Twitter) Su Rai1 l’incontro di Champions League Porto-Roma ha conquistato 4.821.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.923.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 La Porta Rossa 2 ha interessato 2.463.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian ha catturato l’attenzione di 1.225.000 spettatori ...

La porta rossa - riassunto episodi 7 e 8 : Rambelli torna in libertà : Mercoledì 6 marzo sono andati in onda in prime-time su Rai 2 altri due episodi inediti della seconda stagione de "La porta rossa", la fiction con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Prosegue la messa in onda della seconda stagione della serie, che episodio dopo episodio si sta rivelando molto più complessa della prima. Nell'ultima puntata andata in onda come detto il 6 marzo, contenente gli episodi 7 e 8, Cagliostro è stato ...

Replica La porta rossa 2 : dove rivedere la quarta puntata : La porta rossa 2, dove e quando rivedere la quarta puntata: canale e orario Suspense. Questa è forse la parola chiave de La porta rossa 2. A cui possiamo tranquillamente aggiungere: sospetto, o meglio sospetti. Tutti possono essere potenzialmente colpevoli in questa serie televisiva. Ogni personaggio ha qualcosa da nascondere e i dubbi aumentano ad […] L'articolo Replica La porta rossa 2: dove rivedere la quarta puntata proviene da Gossip ...

La porta rossa - spoiler episodi 9-10 : Jonas e Silvia nascondono una scioccante verità : La serie 'La porta rossa 2' continua a ottenere un seguito importante da parte dei milioni di telespettatori che non hanno intenzione di perdere un appuntamento. Il successo è legato al cast di attori di talento, la maggior parte dei quali sono conosciuti dal pubblico avendo partecipato a molti lavori della Rai. Non mancano i colpi di scena e le sorprese nei dodici appuntamenti con la fiction ispirata alla penna di Carlo Lucarelli e il ...

Spoiler La porta rossa : la Mayer sa chi c'è dietro l'assoluzione di Rambelli : Mercoledì 13 marzo va in onda sul piccolo schermo il quinto appuntamento con la serie televisiva, ispirata alla penna di Alberto Lucarelli, 'La porta rossa' che vede la presenza di attori di grande esperienza. La fiction ha aperto le danze il 13 febbraio e si sta dimostrando capace di seguire il successo della precedente stagione. Le anticipazioni della quinta serata svelano che comincerà a incrinarsi il rapporto tra Vanessa e il commissario, ...

LA porta rossa 2 - anticipazioni quinta puntata di mercoledì 13 marzo : anticipazioni e trama quinta e penultima puntata della fiction La PORTA ROSSA 2, in onda mercoledì 13 marzo 2019 in prima serata su Rai 2: Vanessa continua a frequentare Federico ma, non essendo certa che dica la verità sui suoi poteri medianici, evoca di nuovo Cagliostro… Anche da latitante, Anna ha continuato ad indagare per provare l’innocenza sua e di Piras; ora crede di aver individuato chi ha aiutato Rambelli a farsi assolvere ...

Anticipazioni La porta rossa 2 : una lite tra Vanessa e Cagliostro : La porta rossa 2: cosa succederà nella quinta puntata? Nonostante le partite di calcio su Rai Uno, La porta rossa 2 mantiene un pubblico affezionato che quasi fatica ad aspettare la puntata successiva, tanta è la curiosità di sapere cos’altro può ancora succedere. Chi è il vero colpevole? Tutti, ormai, sembrano poter essere implicati nella […] L'articolo Anticipazioni La porta rossa 2: una lite tra Vanessa e Cagliostro proviene da ...

