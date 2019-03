La morte di Tusa Ecco le altre vittime italiane in Etiopia E c' è anche chi esulta

Ethiopian airlines - il dolore di Nello Musumeci per la morte di Tusa : "Perdo un amico" : Tra le vittime italiane della tragedia aerea della Ethiopian airlines c'era anche l'assessore regionale Sebastiano Tusa, archeologo di fama mondiale, vicinissimo al governatore della Sicilia Nello Musumeci che si è detto "distrutto. È una tragedia terribile - ha aggiunto sui social - alla quale non

Aereo Etiopia : assessore Turano - 'smarrito e attonito per morte Tusa' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Sono smarrito e attonito, Sebastiano Tusa ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno incontrato e conosciuto. Questa tragedia ci priva di una personalità di altissimo livello, sarà difficile per la nostra terra e per il mondo culturale italiano"

morte Tusa - archeologo Di Stefano : 'Studioso di grande valore' : Sebastiano è stato un protagonista della scienza Archeologica, come insigne preistorico di stampo evoluzionista, con risultati di ricerca per la preistoria del Mediterraneo indelebili nella storia

