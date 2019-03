La mamma del bimbo investito : ?"Il camionista lo faccio a pezzi" : Non ha parole per descrivere il suo dolore. Lascia spazio solo alla rabbia. Raiza Terziu è la mamma del bimbo di 14 mesi che è stato investito da un camion qualche giorno fa nel Vicentino. Alla guida c'era un camionista ubriaco che stava fuggendo da un posto di blocco per evitare l'alcol test. Il piccolo è stato urtato in pieno mentre si trovava a nel passeggino. Ricoverato in gravi condizioni ha subito l'amputazione dei una gamba. Ora la mamma ...

"Ha distrutto il mio Thiago - lo faccio a pezzi". La rabbia della mamma del bimbo investito a Marostica : Le sue parole sono lo sfogo di un dolore e di una rabbia incontenibile. Raiza Terziu è al pronto soccorso dell'ospedale di Bassano. Ferita. Ma il suo bambino, Thiago, 14 mesi, è in gravi condizioni, con una gamba amputata, dopo essere stato centrato in pieno a Marostica dal camioncino di un muratore, Pietro Dal Santo. 58 anni, in fuga dai vigili perché ubriaco al volante da ubriaco. "La gamba non c'è più..." ...

Prof di ripetizioni ha avuto un figlio dall'allievo 14enne : «Sono una mamma felice - pronta a fare il test del dna» : La Professoressa indagata a Prato per violenza sessuale su un allievo di 14 anni si è recata in questura dichiarandosi «pronta ad effettuare il test del dna» e lo ha fatto...

Le lacrime della mamma di Fortuna - ammazzata dal marito : 'Segregata da due anni - a noi i bimbi' : 'Rivoglio Fortuna con me, almeno da morta'. Patrizia piange e cerca di raccogliere le forze quando parla della figlia, uccisa e strappata alla vita dal marito. Con lei c'è Salvatore, il papà della ...

Fugge all’alt della polizia e investe mamma con figlio di 14 mesi. Il piccolo è gravissimo : gravissimo incidente a Marostica, in provincia di Vicenza. Un camioncino è fuggito all’alt della polizia locale ed ha investito una mamma che stava spingendo il passeggino con dentro il figlio di 14 mesi. Il piccolo sarebbe in condizioni disperate dopo essere stato schiacciato contro un muretto.Continua a leggere

La scelta di essere mamma - dal Senato al via la “campagna del…cavolo” : Si è svolto oggi al Senato il Convegno promosso dalla Fondazione PMA Italia per la Procreazione Medicalmente Assistita “La scelta di essere mamma”, in occasione del lancio della campagna sociale di comunicazione “La campagna del… cavolo”. Specialisti, pazienti e decisori politici a confronto per capire le opportunità messe a disposizione dalla scienza, dal congelamento dei gameti alla procreazione ...

Paola Caruso mamma - le immagini del piccolo Michele : ‘Ora la mia vita ha un senso’ : “Nel momento in cui sei nato ci siamo guardati e ci siamo innamorati per sempre… ora la mia vita ha un senso… Buona vita figlio mio”. Con una foto tenerissima che la vede tenere tra le braccia, con il viso attaccato al suo, il piccolo Michele, Paola Caruso fa la prima dedica al figlio nato sabato 2 marzo. Parole piene d’amore per quello che lei definisce il suo piccolo principe. Prima di questa foto la showgirl ...

Potenza - al comizio della Lega il discorso sovranista del ‘bimbo-poliziotto’. Salvini si smarca : “Dov’è la mamma? Non vorrei si pensasse a un sequestro” : “vorrei stringere la mano al capitano a nome di tutti gli italiani”. Queste le parole di un bambino che si è presentato, in divisa da poliziotto, davanti al leader della Lega Matteo Salvini. E’ successo a Potenza, nel pomeriggio del 7 marzo, durante un comizio in vista delle elezioni regionali del prossimo 24 marzo. Il bambino, figlio di un candidato leghista, ha pronunciato un lungo elogio al ministro dell’Interno. Lo ...

"Odio il cellulare di mia mamma" : il tema del bambino che fa riflettere e che tutti dovrebbero leggere : ... il suo è un grido d'aiuto, un s.o.s , vorrebbe più attenzioni, vorrebbe un papà e una mamma con cui giocare e, quando li vede assorti nel loro mondo digitale , è come se trovasse una porta chiusa, ...

La morte della mamma in Two of us di Louis Tomlinson : testo e video del singolo ispirato da Liam Gallagher : Two of us di Louis Tomlinson è dedicato alla scomparsa della mamma del cantante, morta nel 2016 all'età di 43 anni. Johannah Deakin ha perso la sua lotta contro la leucemia e ha lasciato un grande vuoto nella vita di suo figlio Louis Tomlinson che ne parla per la prima volta in un singolo attraverso le parole di Two of us. Disponibile da oggi in tutto il mondo, Two of us è il nuovo singolo di Louis Tomlinson, in radio e in digital download da ...

“Odio il cellulare di mia mamma” : il tema del bambino che fa riflettere e che tutti dovrebbero leggere : C’era una volta un bambino della Louisiana che, in un tema scolastico sulle innovazioni tecnologiche, scrisse: “Odio i telefoni, perché i miei genitori ci passano tutto il giorno. Odio lo smartphone di mia mamma e vorrei che non lo avesse mai comprato”. E’ accaduto in America ma poteva tranquillamente essere una storia italiana. L’85% di noi sceglie di guardare il telefono come prima azione della mattina, viviamo costantemente connessi, spiamo ...

Alla faccia della parità. La mamma stira - non parla di calcio. E nemmeno di porti : Da Collovati a Isoardi, da Emma a Strumia, da Prestigiacomo a Di Battista, pattiniamo su un tappeto di sessismo. Breve rassegna di ciò che le donne non possono dire, e di ciò che invece si sentono dire Suore, zingare e supermodel: le femministe che non ti aspetti " A destra e a sinistra il machismo è trasversale "

mamma Lucia - Stella del Gargano : Fratelli e sorelle di tutto il mondo intero, uniamoci tutti in un'unica grande Catena d'Amore, formiamo un arcobaleno di tutti i colori, siamo tutti uguali, fratelli e sorelle e figli ad un Unico ...

Paola Caruso mamma - le prime immagini del piccolo Michele : In esclusiva per il magazine di Pomeriggio Cinque nel numero in edicola giovedì 7 marzo Paola Caruso presenta il suo primogenito, Michele, nato sabato 2 marzo. Nella rivista le prime immagini del piccolo, il racconto del parto e dei sentimenti legati alla nascita del figlio per il quale la ex Bonas di Avanti un altro sogna un futuro meraviglioso all’insegna dell’amore. LEGGI: Paola Caruso, annuncio a Domenica Live: ‘Chiederò il ...