La Magna Charta per la prima volta in Italia | la mostra dal 23 marzo al 9 giugno a

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Vercelli, dopo 800 anni dalla fondazione dell’abbazia di Sant’Andrea, espone per lainil manoscritto dellaLibertatum, nella sua redazione del 1217, che proviene dal Capitolo della Cattedrale di Hereford in Inghilterra. Dal 23al 9, all’Arca, ex chiesa di San Marco, si terrà la“La: Guala Bicchieri e il suo lascito. L’Europa a Vercelli nel Duecento“, dove sarà esposta una delle quattro copie originali de documento scritto in latino che il re d’Inghilterra Giovanni Senzaterra fu costretto a concedere ai baroni del regno, suoi diretti feudatari, presso Runnymede, il 151215. L’esposizione è un omaggio al cardinale Guala Bicchieri che, con la posa dellapietra alla data convenzionale del 19 febbraio 1219, diede avvio alla costruzione dell’abbazia, dando vita ...

ConteZero76 : @diegorusso22 @LuzziAndrea @antonioripa @NicolaBellu @GianzDav @lorenzop2311 @Gianni_Elia @AdamSmi28827710… - forte_maura : Tommaso Gallo è il primo abate di Sant’Andrea, chiamato dal cardinale Guala Bicchieri per governare l’abbazia. In A… - vercelliwebtv : VIDEO - Il tg di oggi condotto da Gian Luca Marino. Solo sue settimana all'arrivo dell Magna Charta a Vercelli (Mau… -