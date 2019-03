ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) Carissimi lettori, sono qui per chiedervi unper degli amici molto speciali, e precisamente per i ragazzi e gli educatori che gestiscono e lavorano alladei. Per offrire sempre più un servizio di qualità e di maggior integrazione hannodi due mezzi di trasporto.“Nello specifico, avremmodi un minivan coibentato per il trasporto degli alimenti e di un van da sette/otto posti idoneo per lo spostamento durante le nostre trasferte e gli eventi. Il minivan coibentato verrà impiegato per fornire un servizio di catering/eventi, sia suche in altre location”. L’ammontare della spesa per i due mezzi ammonta a 70mila euro:1. Per il van circa 40mila euro; 2. Per il minivan coibentato circa 30mila euro.Per raggiungere questo indispensabile obiettivo questi nostri amici hannodel nostroe hanno lanciato una raccolta fondi dove noi ...

redazioneiene : .@giulio_golia ai ladri della La Locanda dei Girasoli dove lavorano tanti ragazzi con la sindrome di Down: 'Mi fate… - redazioneiene : 'Ladri, restituiteci quello che ci avete rubato'. Ai ragazzi Down de La Locanda dei Girasoli dove era stato per noi… - ilfattoblog : La Locanda dei Girasoli di Roma ha bisogno di aiuto. E noi possiamo darglielo -