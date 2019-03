La Lega è in cerca di governanti

Pietro Tartaglione - l'attacco di Nicola : 'Hai commesso un reato - i miei Legali ti cercano' : Pietro Tartaglione finisce al centro della bufera mediatica non soltanto per lo scambio di battute al vetriolo che c'è stato con Giulia De Lellis e Andrea Damante ma anche per il nuovo attacco che gli è stato riservato da Nicola Panico, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella che proprio ai tempi in cui venne fuori tutto lo scandalo, fu protagonista di uno scontro verbale social con l'attuale compagno di Rosa Perrotta che tra qualche mese lo renderà ...

Vaccino e autismo - una ricerca conferma : non c’è nessun Legame : I vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia ...

Nanga Parbat - partono gli elicotteri per cercare l'alpinista disperso insieme al colLega inglese : ROMA. Nessun contatto con Daniele Nardi, l'alpinista impegnato nella scalta del Nanga Parbat. Cresce la preoccupazione per la sorte dell'alpinista laziale di cui non si hanno più notizie da domenica ...

Pallanuoto femminile - EuroLega 2019 : Catania e Padova alla ricerca di una complicata qualificazione alla Final Four : Si giocheranno domani una prima importante fetta di stagione il Catania ed il Padova: sono infatti in programma i match d’andata dei quarti di Finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Le etnee ospiteranno alle ore 18.00 le iberiche del Sabadell, mentre le patavine faranno visita alle magiare dell’Ujpest alle ore 20.00. Per entrambe le formazioni italiane l’accesso alla Final Four sarà difficile, ma non impossibile, e ...

17.000 app Android tracciano ilLegalmente gli utenti - la denuncia di un gruppo di ricercatori e la risposta di Google : Secondo una ricerca condotta dall’International Computer Science Institute, circa 17.000 app Android sarebbero capaci di monitorare l’attività degli utenti, anche senza averne il permesso. Oltre tutto con una modalità che sembrerebbe violare le policy di Google riguardo la raccolta di dati a scopi pubblicitari. Quello che avviene, spiegano i ricercatori, è che queste app collegano l’ID pubblicitario (Advertising ID) di un ...

[Il caso] Nell'incendio di governo - Lega e 5 Stelle cercano di prendere tempo almeno sul caso Diciotti. L'assist del rinvio delle carte a ... : Nella lunga notte in cui è sprofondato il governo giallo verde dopo la disfatta d'Abruzzo, un imprevedibile assist potrebbe arrivare proprio dal caso Diciotti. Il voto della Giunta per le ...

Anniversario di Astori : La Lega cerca di spostare la gara della Fiorentina : In memoria di Davide Astori i viola hanno chiesto di non giocare il 4 marzo con l’Atalanta Si lavora allo scambio con Spal-Sampdoria.Il 4 marzo ricorre l’Anniversario della morte di Davide Astori.Sarà trascorso un anno dalla tragedia che ha sconvolto Firenze e tutto il calcio italiano: il capitano viola trovato senza vita nella sua camera d’albergo, per un arresto cardiaco, prima della gara di Udine.Il 4 marzo, alle 20.30, è in programma il ...

Nordcoreano cerca di introdurre ilLegalmente 660kg di spaghetti in Russia - : I dipendenti della dogana di Ussuri hanno impedito un tentativo di contrabbandare 660 chilogrammi di spaghetti dalla Corea del Nord nella regione russa di Primorye, che il coreano avrebbe venduto ai ...

Dl semplificazioni - troppi emendamenti : “Dubbi del Quirinale”. Lega e M5s cercano intesa su che cosa togliere : Il Dl semplificazioni è stato appesantito di troppi emendamenti, oltre 80, diventando di fatto un decreto omnibus con norme che vanno dalla moratoria sulle trivellazioni alle nuove norme sulle Ncc passando per le misure contro la Xylella. E il capo dello Stato Sergio Mattarella ha fatto trapelare i propri dubbi, auspicando che il testo, già all’esame dell’aula del Senato, venga asciugato rispetto alla versione attuale. Per farlo ...

Luigi Di Maio - Giuliano Zulin : cerca appoggi extra Italia perché i sondaggi lo danno sotto la Lega di 10 punti : Per questa ragione corteggia i gilet gialli da settimane, di fatto fa politica in Francia , dimenticando che ha 140 tavoli di crisi aperti al ministero'. Giuliano Zulin , ospite a Omnibus su La7 , ...

Trivelle - compromesso Lega-M5s nel Dl Semplificazioni : “Avanti la produzione - stop di 2 anni alla ricerca” : Proroga delle concessioni di coltivazione in essere, ma stop per un massimo di due anni (e non più di sei mesi) dei permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi. E’ questa, secondo il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, la soluzione di compromesso individuata dalla maggioranza sulle Trivelle. La questione che opponeva Cinquestelle e Lega sarebbe stata risolta con una riformulazione dell’emendamento al dl Semplificazioni a prima ...

Europee - Calenda : “Non credo alle ammucchiate. Nel movimento no a Leu e Fi - o a chi cerca alleanze con Lega e M5s” : “Non è un’ammucchiata”. Pochi giorni dopo il lancio della lista unica per le Europee che dovrebbe unire “forze progressiste e di centrosinistra”, l’ex ministro del governo Gentiloni Carlo Calenda ha respinto le accuse di chi dice che sarà solo un modo per riunire tutti gli ex alleati senza utilizzare il simbolo del Partito democratico. E non solo: nelle ultime ore ha fatto discutere l’interessamento ...

Basket - EuroLega 2019 - Simone Pianigiani : “Dobbiamo cercare di vincerne due o tre di fila per tornare davvero in corsa per i playoff” : Dopo la sconfitta della sua Olimpia Milano a Vitoria, Simone Pianigiani non nasconde tutta l’amarezza per un momento complesso della sua formazione, che sta uscendo dal tour de force iniziato poco prima di metà dicembre con parecchi affari da risistemare in chiave playoff. In particolare, il tecnico ex Siena e Nazionale dichiara: “Abbiamo giocato un buon primo tempo, poi con tre o quattro errori il vantaggio è diventato inferiore a ...

Reddito e quota 100 - prima vertice di governo e poi cdm : M5s e Lega cercano un po’ pace dopo una settimana di scontri : Un vertice di governo ristretto in mattinata e poi il consiglio dei ministri, finalmente, alle 16. Il cosiddetto “decretone“, il provvedimento che deve dare vita alle due misure centrali della manovra e del contratto di governo – Reddito di cittadinanza e quota 100 – potrebbe vedere la luce entro la giornata. Un percorso faticoso e pieno di deviazioni. “Non ci sono sorprese – ostenta sicurezza il ...