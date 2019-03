La grande fuga africana

Venezuela - la grande fuga da violenza e povertà : “Ti ammazzano anche solo per rubarti un paio di scarpe” : “Siamo al punto che i morti vengono abbandonati negli obitori, perché la gente non ha i soldi per pagare la sepoltura. Oppure che si scava una buca e si interrano di nascosto”. Questa immagine, più di mille altre, dà il tenore del profondo sconquasso attraversato dalla società Venezuelana. A raccontarlo al fattoquotidiano.it sono alcuni giovani giunti in Italia negli scorsi mesi. Sono sempre di più, infatti, i Venezuelani che lasciano il paese, ...

La grande fuga dal Venezuela : Avendo un'economia basata per il 96% sui ricavi petroliferi, Il Venezuela è entrato presto in una crisi che ha generato l'assenza di cibo, medicine e portando, come abbiamo visto, a una fuga sempre ...

Fondi - la grande fuga dal rischio spinge cash e oro : Un primato che gli analisti di Epfr mettono in relazione alla politica di stimolo monetario ancora in vigore in Giappone oltre che all'exploit dei Fondi denominati in yen gettonati per via dello ...

Fondi - la grande fuga dal rischio spinge cash e oro : fuga dal rischio e corsa alla liquidità: questo è il copione andato in scena negli ultimi mesi e i saldi finali dell’industria dei Fondi fotografano il grande gelo. In particolare quelli relativi al quarto trimestre dell’anno che si è chiuso con pesanti riscatti sulle principali classi di investimento rischiose a cui ha fatto fronte l’exploit dei beni rifugio: la liquidità, l’oro e i Fondi giapponesi ...