Juventus | Ronaldo sfida l’Atletico | “all’andata non ci aspettavamo di perdere | faremo di

Juventus - l'appello di Cristiano Ronaldo ai tifosi : 'Martedì credeteci' : Martedì la Juventus proverà a ribaltare il 2-0 dell'andata contro l'Atletico Madrid e per farlo avrà bisogno del supporto incondizionato del suo pubblico. I tifosi bianconeri dovranno spingere la squadra di Massimiliano Allegri dando il loro calore e la loro energia ai giocatori che saranno in campo. L'Allianz Stadium può essere davvero un fattore in più per la Juve e, per questo motivo, molti calciatori juventini hanno fatto diversi appelli ai ...

Juventus-Udinese - Kean impressiona anche Ronaldo : il gesto di CR7 a Dybala in panchina [VIDEO] : Dybala e Cristiano Ronaldo approvano Kean: il gesto di CR7 dopo la seconda rete del giovane bianconero nell’anticipo di Serie A E’ Kean il protagonista indiscusso dell’anticipo di Serie A di questa sera tra Juventus e Udinese. Il 19enne attaccante nerazzurro ha deciso il match con due fantastiche reti nel primo tempo della sfida allo Stadium. In panchina, ad applaudire a Kean, Dybala e Cristiano Ronaldo, particolarmente ...

Juventus-Udinese - ultime dai campi : Cristiano Ronaldo in panchina : A poche ore dall’anticipo Juventus-Udinese delle 20.30 che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, arrivano conferme sulle scelte di formazione da parte dei due tecnici. I padroni di casa, come anticipato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri e forti dei 16 punti di vantaggio sul Napoli, si affidano ad un ampio turnover a partire dalla difesa, dove ci sarà il rientro di Barzagli dal primo minuto dopo il lungo infortunio. Le sorprese ...

Juventus-Udinese - Allegri in conferenza stampa : “Ronaldo va in panchina” : JUVENTUS UDINESE, Allegri in conferenza – Insolito giovedì di vigilia per la Juventus che domani sera sfiderà in campionato l’Udinese. Contestualmente è un insolito giovedì di conferenza stampa per Massimiliano Allegri che, oggi alle ore 14:00, parlerà ai microfoni dei media presentando la sfida di domani, ma non potendo evitare di parlare di Atletico e […] L'articolo Juventus-Udinese, Allegri in conferenza stampa: ...

Ronaldo e Allegri verso l'Atletico : tutti i fantasmi della Juventus : Chi gioca in attacco? Quale futuro per Allegri?Dov'è lo spirito Juve? Cosa fa il club? Cosa accadrebbe se...? Succederà tutto in una notte, un'ora e mezza o forse anche di più per scacciare i fantasmi.

La Juventus fa la spesa in casa Real Madrid per “accontentare” Cristiano Ronaldo : Il Real Madrid si prepara a smantellare la rosa cambiando rotta dopo anni di successi, la Juventus si appresta ad accogliere alcuni esuberi di lusso Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale dall’Ajax. Data anche la pessima annata in campionato, il ciclo dei grandi campioni dei blancos può definirsi chiuso ed in estate vi sarà una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa delle ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e il piano verso la Champions : venerdì potrebbe riposare : Nella testa dei tifosi della Juventus è ormai partito il countdown in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Mancano sei giorni e i bianconeri stamattina hanno lavorato alla Continassa per preparare la partita contro l'Udinese con la mente già rivolta alla sfida di Champions League. A tal riguardo venerdì Massimiliano Allegri potrebbe dar vita ad un massiccio turn-over proprio per far rifiatare i suoi migliori giocatori in vista del 12 ...

Juventus - parata pazzesca di Perin su Cristiano Ronaldo [VIDEO] : La Juventus continua la preparazione, in particolar modo due partite a distanza di pochi giorni per il club bianconero, la prima in campionato contro l’Udinese, previsto ampio turnover considerando lo scudetto già ipotecato, poi la fondamentale gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, i bianconeri in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale e chiamati a ribaltare il 2-0 dell’andata. Allenamento ...

Juventus-Udinese formazioni : fuori Ronaldo - c’è Kean? : JUVENTUS UDINESE formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus e Udinese, match valido per la 27^ giornata di Serie A. Sfida in programma venerdì sera, Allegri potrebbe decidere di puntare forte su una Juventus completamente rivoluzionata. Spazio al 4-4-2. In porta spazio a Perin, mentre in difesa potrebbero trovar […] More

Juventus - il primo amore della figlia di Ronaldo è Oliver Hutton di Holly e Benji. VIDEO : "El primer amor de Eva" non poteva che essere un campione proprio come papà Cristiano… anche se solo immaginato e disegnato dall'idea Yoichi Takahashi, e famosissimo in Italia col nome di Holly e ...

Juventus - lo scoop di Corona : «Party con 60 modelle dopo la sconfitta con l'Atletico - c'era anche Ronaldo» : La notizia, se di tale si tratta, avrebbe del clamoroso: i giocatori della Juventus, la squadra quasi al completo, avrebbe passato una notte di festa a Torino con una sessantina di ragazze, quasi...

Pagelle Napoli-Juventus : Pjanic doppia faccia - Ronaldo poco pericoloso : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – Primo tempo dominato dalla Juventus. Il rosso a Meret favorisce i bianconeri che con Pjanic su punizione e Emre Can di testa, trovano un doppio vantaggio fondamentale. Primo tempo fantastico della squadra di Allegri che per ora si porta a +16 sul Napoli, seconda forza del campionato.Nella ripresa esce il Napoli: […] More

Napoli-Juventus 0-0 La Diretta Ancelotti conferma Milik e Allegri recupera Ronaldo : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo di Napoli è infatti in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti ad inizio stagione indicata come la partita ...

