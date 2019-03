Juventus | l' appello di Cristiano Ronaldo ai tifosi | ' Martedì credeteci'

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019)laproverà a ribaltare il 2-0 dell'andata contro l'Atletico Madrid e per farlo avrà bisogno del supporto incondizionato del suo pubblico. Ibianconeri dovranno spingere la squadra di Massimiliano Allegri dando il loro calore e la loro energia ai giocatori che saranno in campo. L'Allianz Stadium può essere davvero un fattore in più per la Juve e, per questo motivo, molti calciatori juventini hanno fatto diversi appelli ai loro supporters per rendere lo stadio caldissimo. Ancheha lanciato il suo messaggio al popolo juventino. CR7 ha parlato ai microfoni diTV e il club bianconero ha diffuso il video con l'del portoghese sui suoi profili social.ha chiesto ai fans della Vecchia Signora di crederci perché lui e i suoi compagni faranno di tutto per vincere.chiama a raccolta il popolo della Juve...

