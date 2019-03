Juventus-Atletico Madrid | tutte le possibili soluzioni per Allegri

calcioweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Si va versoe la testa die dei giocatori è rivolta all’impegno in Champions, archiviata la gara con l’Udinese in campionato. Il tecnico valuta se confermare la difesa a 3 oppure cambiare modulo. Contro una squadra che tende più a far giocare male l’avversario che a costruire, ci sarà bisogno di qualche soluzione alternativa, considerando anche il fatto che gli spagnoli partono con 2 gol di vantaggio. In allenamento si sono rivisti Chiellini, Mandzukic, Ronaldo, Cancelo Pjanic, tutti fuori contro i friulani e che saranno titolari in Champions. In gruppo Douglas Costa, buon segnale in vista di un probabile impiego del brasiliano a gara in corso.pensa al 4-2-3-1 conle punte in campo dall’inizio. L’alternativa, come detto, è la conferma della difesa a 3. Più defilata l’ipotesi di un attacco a due ...

juventusfc : Riviviamo insieme cinque grandi notti ????in #UCL! - juventusfc : Rivedere l'andata, per preparare il ritorno. Analisi tattica ?? - romeoagresti : #Juventus: #DeSciglio non convocato per un problema muscolare all’adduttore, a rischio anche per l’Atletico ??… -