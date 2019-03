Juventus-Atletico Madrid | gara ad alta tensione | la “patata bollente” affidata

Juventus-Atletico Madrid - Allegri ha scelto! Ecco la formazione che tenterà il miracolo allo Stadium : Juventus-Atletico Madrid potrebbe sancire la fine dell’era Allegri sulla panchina bianconera, una sconfitta potrebbe voler dire addio a fine stagione Juventus-Atletico Madrid è alle porte, martedì sera i bianconeri si giocheranno il tutto per tutto per tentare di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League dopo lo 0-2 dell’andata in favore di Simeone e soci. Allegri a seguito di quell’incontro è stato duramente ...

Juventus-Atletico Madrid probabili formazioni - rivoluzione totale di Allegri : Juventus-Atletico Madrid probabili formazioni – La Juventus sogna la rimonta, una serata indimenticabile. Ma per superare l' Atletico Madrid occorrerà andare oltre, si dovrà sfiorare la perfezione tattica. Ecco perché, alle prese con l'emergenza terzini, Massimiliano Allegri studia qualcosa di differente. Martedì sera non ci sarà lo squalificato Alex Sandro, così come mancherà l'infortunato De Sciglio . Assenze non di ...

Juventus - verso l'Atletico Madrid con cinque indisponibili tra cui Barzagli e De Sciglio : E' il momento della verità per la Juventus che martedì alle ore 21 sfida l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Allegri devono rimontare il 2-0 subito in Spagna, impresa non semplice contro la granitica squadra di Simeone. Le difficoltà sono accentuate da un'infermeria che continua a riempirsi e non permetterà ad Allegri di schierare la formazione titolare. Juventus-Atletico Madrid: difesa a pezzi ...

Atletico Madrid verso la Juventus : un rigore di Saul regala i 3 punti. Battuto il Leganés : A -2 giorni dalla sfida con la Juventus i colchoneros battono in casa il Leganés. Nella ripresa un rigore trasformato da Saul fissa l'1-0 finale.Doveva solo vincere l'Atletico Madrid per mantenere ancora viva la Liga e alla fine, contro il Leganés, l'obiettivo è stato raggiunto: 1-0.Ora la squadra di Diego Simeone è attesa dalla difficile trasferta a Torino negli ottavi di Champions League contro la Juventus. Una gara ...

E' già Juventus-Atletico Madrid : il nuovo video per la rimonta : ROMA - Dopo la vittoria in campionato contro l'Udinese, la Juventus è concentrare completamente sulla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atletico Madrid . I ...

Juventus-Atletico - Allegri ha una difesa da rifare : De Sciglio - Alex Sandro e Barzagli out : De Sciglio, Alex Sandro e Barzagli non giocheranno Juventus-Atletico Madrid a causa di problemi fisici e squalifiche come nel caso del brasiliano La Juventus, dopo aver risolto la pratica Udinese nella serata di ieri, può dedicarsi in toto alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Allegri però dovrà fare i conti con diversi acciacchi di carattere fisico, sopratutto per quanto concerne gli esterni ...

L'Atletico Madrid risponde alla Juventus : vittoria nella Liga - adesso testa alla Champions : L'Atletico Madrid ha vinto contro il Leganes anche se la squadra di Simeone non ha particolarmente impressionato L'Atletico Madrid batte con il minimo sforzo il Leganes nel match della Liga che anticipa la sfida di Champions League contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale in programma martedì. I 'colchoneros' si si sono imposti per 1-0 grazie al gol in avvio di ripresa di Saul, che ha ribadito in rete ...

Verso Juventus-Atletico Madrid: bianconeri in scioltezza, colchoneros con il brivido Manca sempre meno all'attesissimo match di martedì 12 marzo che vedrà opporsi Juventus ed Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I madrileni partono sicuramente in vantaggio grazie al 2-0 ottenuto tra le proprie mura amiche qualche settimana fa, ma i torinesi sono pronti per la remuntada. Entrambe hanno giocato i ...

Juventus-Atletico - Dybala ai tifosi : "Abbiamo bisogno di voi" -FOTO- : JUVENTUS ATLETICO – Dybala richiama i tifosi. Il numero 10 manda un messaggio forte e chiaro a tutti in vista del ritorno degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid. Servirà il supporto dell'intero popolo bianconero per compiere l'impresa, per ribaltare il risultato di Madrid e lanciarsi verso il prossimo turno, alla conquista della coppa dalle […]

Juventus - verso l'Atletico col dubbio difesa : Allegri pensa a Caceres : TORINO - Nel 'casino', per sua stessa ammissione, è a suo agio. Max Allegri si cala nel suo habitat naturale in vista della sfida di martedì con l'Atletico, 'snodo cruciale' della stagione europea ...

Saul-Juventus - Paratici avvia i contatti : Atletico Madrid infuriato - i dettagli : SAUL JUVENTUS – Juve-Atletico è già iniziata. Si alza la temperatura tra Juventus e Atletico Madrid: il clima diventa infuocato e non soltanto per questioni che riguardano il terreno di gioco dove i bianconeri proveranno a ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano. Lo scontro tra i due club, infatti, avviene anche sul mercato. La società campione […]

Allegri verso Atletico-Juventus : "Infortunati? Ecco chi ci sarà…" : Allegri – Massimiliano Allegri, più che gioire per la vittoria contro l'Udinese, pensa già alla gara contro l'Atletico Madrid. Gli unici nei della serata sono il gol subito e l'ennesimo infortunio di Barzagli. "Opzione difesa a tre contro l'Atletico? Non lo so. De Sciglio sarà difficilmente recuperabile, avremo solo un terzino. Vedremo cosa fare ma saremo […]

Atletico Madrid - si ferma Godin : a rischio la sfida con la Juventus : Il difensore uruguaiano si è fermato ieri in allenamento a causa di un infortunio al quadricipite della gamba destra. A rischio la sua presenza allo "Stadium".Brutta tegola per l'Atletico Madrid, alla vigilia del mini derby contro il Leganés: Diego Godin rischia di saltare la trasferta di Torino contro la Juventus a causa di un infortunio.Il difensore, ieri pomeriggio, ha dovuto abbandonare l'allenamento a causa di un ...

Juventus - la carica social dei giocatori bianconeri : cresce l'attesa in vista del match con l'Atletico Madrid : Da Bonucci a Rugani, passando per Szczesny e Spinazzola: i giocatori della Juventus mostrano la propria carica sui social in vista della sfida di Champions "La forza di una squadra è l'unione, tutti i tasselli hanno la stessa importanza. Questa sera ne è stata la dimostrazione. Per martedì avremo bisogno di tutti, dentro e fuori dal campo, per LA PARTITA. Crederci sempre. FinoAllaFine".