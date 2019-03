Juve-Atletico | -2 | rischiano Dybala e Pjanic | dubbio per Simeone L' arbitro

Juve-Atletico - arbitra Kuipers : ecco i precedenti coi bianconeri : ROMA - Scelto l'arbitro che dirigerà la gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid : sarà l'olandese Bjorn Kuipers . Non sorridono i precedenti ai bianconeri con ...

Juventus-Atletico – Martedì si avvicina e con esso aumenta l'attesa per Juventus-Atletico Madrid,gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La UEFA ha comunicato che sarà Björn Kuipers l'arbitro dell'incontro, coadiuvato dagli assistenti di linea Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra. In sala VAR Danny Makkelie.

Atletico - Thomas : 'La Juve è forte - lotteremo con umiltà' : TORINO - Il conto alla rovescia segna meno due giorni, manca poco ormai a Juve-Atletico Madrid , sfida di ritorno, all'andata 2-0 per i colchoneros, degli ottavi di Champions League . I bianconeri ...

Juventus-Atletico Madrid : tutte le possibili soluzioni per Allegri : Si va verso Juventus-Atletico Madrid e la testa di Allegri e dei giocatori è rivolta all’impegno in Champions, archiviata la gara con l’Udinese in campionato. Il tecnico valuta se confermare la difesa a 3 oppure cambiare modulo. Contro una squadra che tende più a far giocare male l’avversario che a costruire, ci sarà bisogno di qualche soluzione alternativa, considerando anche il fatto che gli spagnoli partono con 2 gol ...

Champions : Juventus-Atletico a Kuipers : ANSA, - ROMA, 10 MAR - Bjorn Kuipers arbitrerà il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, in programma martedì sera a Torino fra la Juventus e l'Atletico Madrid, andata 2-0 per gli ...

Szczesny – Juve-Atletico è già iniziata. Tra dichiarazioni, conferenze e messaggi social, il mondo Juve si prepara al match chiave della stagione. I primi a crederci sono gli stessi calciatori, come specificato da Szczesny che, intervistato da Sky Sport, ha parlato della sfida di Champions con l'Atletico Madrid.

Juventus-Atletico Madrid - Allegri ha scelto! Ecco la formazione che tenterà il miracolo allo Stadium : Juventus-Atletico Madrid potrebbe sancire la fine dell’era Allegri sulla panchina bianconera, una sconfitta potrebbe voler dire addio a fine stagione Juventus-Atletico Madrid è alle porte, martedì sera i bianconeri si giocheranno il tutto per tutto per tentare di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League dopo lo 0-2 dell’andata in favore di Simeone e soci. Allegri a seguito di quell’incontro è stato duramente ...

Juventus-Atletico Madrid probabili formazioni – La Juventus sogna la rimonta, una serata indimenticabile. Ma per superare l' Atletico Madrid occorrerà andare oltre, si dovrà sfiorare la perfezione tattica. Ecco perché, alle prese con l'emergenza terzini, Massimiliano Allegri studia qualcosa di differente. Martedì sera non ci sarà lo squalificato Alex Sandro, così come mancherà l'infortunato De Sciglio . Assenze non di

Juventus - verso l’Atletico Madrid con cinque indisponibili tra cui Barzagli e De Sciglio : E’ il momento della verità per la Juventus che martedì alle ore 21 sfida l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Allegri devono rimontare il 2-0 subito in Spagna, impresa non semplice contro la granitica squadra di Simeone. Le difficoltà sono accentuate da un’infermeria che continua a riempirsi e non permetterà ad Allegri di schierare la formazione titolare. Juventus-Atletico Madrid: difesa a pezzi ...

Atletico Madrid verso la Juventus : un rigore di Saul regala i 3 punti. Battuto il Leganés : A -2 giorni dalla sfida con la Juventus i colchoneros battono in casa il Leganés. Nella ripresa un rigore trasformato da Saul fissa l’1-0 finale.Doveva solo vincere l’Atletico Madrid per mantenere ancora viva la Liga e alla fine, contro il Leganés, l’obiettivo è stato raggiunto: 1-0.Ora la squadra di Diego Simeone è attesa dalla difficile trasferta a Torino negli ottavi di Champions League contro la Juventus. Una gara ...

E' già Juventus-Atletico Madrid : il nuovo video per la rimonta : ROMA - Dopo la vittoria in campionato contro l'Udinese, la Juventus è concentrare completamente sulla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atletico Madrid . I ...

Champions - la Juve si carica con un video prima dell'Atletico : "Mai mollare. Mai" : Martedì la Juve si gioca la pelle: le servirà dar fondo ad ogni emozione per ribaltare l'Atletico dopo il 2-0 subito al Wanda. Per questo la Juve ha diffuso attraverso tutti i suoi canali un bel video ...