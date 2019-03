Jessica Morlacchi in lacrime a Domenica In | il messaggio dei Gazosa

Marcella Bella e Red Canzian : perché si sono lasciati? Parla Jessica Morlacchi : Marcella Bella e Red Canzian sono stati insieme: ecco perché si sono lasciati Continua a far chiacchierare la storia d’amore tra Marcella Bella e Red Canzian, venuta a galla nell’ultima edizione di Ora o mai più. I due cantanti si sono amati molti anni fa, quando entrambi erano poco più che ventenni. “Era il tempo […] L'articolo Marcella Bella e Red Canzian: perché si sono lasciati? Parla Jessica Morlacchi proviene da ...

Vincitore Ora o mai più 2 : il trionfo di Vallesi che batte Jessica Morlacchi : Ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda la sesta e ultima puntata di Ora o mai più 2, il talent show condotto da Amadeus che ha dato la possibilità a delle 'vecchie glorie' della musica italiana di rimettersi nuovamente in gioco per cercare di tornare alla ribalta mediatica. I concorrenti in gara si sono messi confrontati per sei settimane e ieri sera è arrivata la proclamazione del Vincitore assoluto: ad avere la meglio è stato Paolo ...

Red Canzian in lacrime per Jessica Morlacchi alla finale di Ora o mai più : finale Ora o mai più 2019: Red Canzian piange per Jessica Morlacchi Momento di commozione alla finale di Ora o mai più per Red Canzian. Il musicista dei Pooh si è emozionato mentre la sua allieva, Jessica Morlacchi, presentava nello show di Rai Uno il suo nuovo inedito, Senza ali e senza cielo. Un pezzo […] L'articolo Red Canzian in lacrime per Jessica Morlacchi alla finale di Ora o mai più proviene da Gossip e Tv.

Ora o mai più su Raiuno : Jessica Morlacchi ritrova le ali ma manca il cielo : Non scrivo di televisione. Non mi interessa scrivere di televisione. A volte mi occupo dei talent, ma lo faccio con lo stesso entusiasmo con cui si va dal dentista. Devi, ma vorresti essere altrove. Mi occupo però di musica. E in modo particolare di musica al femminile. Succede che in televisione c'è stato un programma che ha attirato una certa attenzione, seppur posto in collocazione chiaramente sbagliata, contro la macina-tutto ...

Jessica Morlacchi a Ora o mai più : “Red Canzian mi ha fatto un grande regalo. Tale e Quale Show : perché no? Sono innamorata da due anni” : Jessica Morlacchi intervista Gossipetv: le dichiarazioni su Red Canzian e Ora o mai più Ora o mai più è stato il programma di rilancio per Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa, band adolescenziale dei primi anni Duemila. Dopo aver superato i problemi di agorafobia e attacchi di panico – che per anni l’hanno allontanata dalla […] L'articolo Jessica Morlacchi a Ora o mai più: “Red Canzian mi ha fatto un grande regalo. ...

Jessica Morlacchi a Ora o mai più : carriera e biografia. Chi è : Jessica Morlacchi a Ora o mai più: carriera e biografia. Chi è Chi è Jessica Morlacchi Cantava Stai con me (forever), brano che l’ha portata a vincere il Festival a soli tredici anni. Si tratta di Jessica Morlacchi, 31 anni, di Roma. Inizia a cantare da giovanissima nei Gazosa, con cui partecipa nel 2001 al Festival di Sanremo aggiudicandosi il primo posto nella sezione “giovani”. Jessica Morlacchi: dai Gazosa all’avventura come solista Nel ...

Vieni da me - Jessica Morlacchi e il suo incubo privato : 'Gli attacchi di panico - poi è arrivato Marco Masini' : Jessica Morlacchi , ex dei Gazosa e concorrente della seconda edizione di Ora o mai più, ieri 26 febbraio è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me . Nel corso dell'intervista la ...

Jessica Morlacchi tra attacchi di panico e agorafobia : “Masini mi è stato vicino” : Vieni da me intervista Jessica Morlacchi: attacchi di panico, agorafobia, Marco Masini Jessica Morlacchi, tra le protagoniste della seconda edizione di Ora o mai più, è tornata a parlare dei suoi problemi di salute. L’ex componente dei Gazosa ha sofferto in passato di attacchi di panico e agorafobia, ovvero della paura di stare in spazi […] L'articolo Jessica Morlacchi tra attacchi di panico e agorafobia: “Masini mi è stato ...

Jessica MORLACCHI/ Video - parte bene verso il riscatto - Ora o mai più 2 - : JESSICA MORLACCHI, una dei concorrenti di Ora o mai più 2, sta collezionando successi e si prepara a una nuova puntata, in onda sabato 23 febbraio.