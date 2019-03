Jacqueline Macinnes Wood di Beautiful è diventata mamma

Beautiful - Steffy va via : Jacqueline Macinnes Wood è diventata mamma : Beautiful news e anticipazioni: Jacqueline Macinnes Wood ha partorito Steffy Forrester sta per lasciare Beautiful. Tranquilli, non è un addio definitivo ma solo un arrivederci. Il motivo? La maternità dell’attrice Jacqueline Macinnes Wood, che interpreta il ruolo della figlia di Ridge e Taylor dal 2008. Il 4 marzo la 32enne ha partorito il piccolo Rise. […] L'articolo Beautiful, Steffy va via: Jacqueline Macinnes Wood è diventata ...

Beautiful : Jacqueline Macinnes Wood MAMMA - è nato suo figlio RISE : Guardiamo a nostro figlio come una forza edificante verso un cambiamento positivo e un mondo migliore! La gravidanza dell'attrice, in questi mesi, è stata mascherata sulla scena: per uno strano ...

Beautiful - Jacqueline Macinnes Wood ha partorito : è nato Rise Harlen Ruspoli : Jacqueline MacInnes Wood è diventata mamma. L'attrice che presta il volto a Steffy Forrester nella soap Beautiful ha dato alla luce il suo primogenito lo scorso 4 marzo anche se ha preferito attendere qualche giorno prima di ufficializzare il lieto evento. Jacqueline e il marito Elan Ruspoli, discendente di una nobile famiglia italiana, hanno chiamato il loro bambino Rise Harlen, nome che per la coppia ha un chiaro significato. I coniugi Ruspoli ...

Jacqueline Macinnes WOOD (Steffy) in uscita da Beautiful - ecco perché : JACQUELINE MACINNES WOOD, che in Beautiful interpreta Steffy Forrester, partorirà a breve il suo primo figlio. L’attrice ha girato sul set fino quasi al termine di scadenza della gravidanza ma ora la produzione, tramite Soaps In Depth, fa sapere che è ufficialmente entrata in permesso di maternità. Le ultime scene della WOOD sono state girate il 13 febbraio, per cui nelle puntate americane il suo alter ego sarà presente sulla scena almeno ...

Beautiful : Jacqueline Macinnes Wood e Annika Noelle rivali solo sul set! : Annika Noelle, che da gennaio 2018 interpreta il ruolo di Hope Logan Spencer, ha rilasciato di recente un’intervista a Soaps In Depth in cui ha affrontato diversi argomenti, a partire dall’intensa storyline che, nelle attuali puntate americane di Beautiful, vede protagonista il suo alter ego: Hope è convinta di aver perso la sua bambina, Beth, morta durante un parto prematuro, quando in realtà la bambina è viva ed è stata adottata da ...