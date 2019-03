Isola dei Famosi 2019 | Ecco la Novità che Farà Felici i Telespettatori!

gossipnews.tv

(Di domenica 10 marzo 2019) Non c’è pace all’Dei. Ogni giorno accade qualcosa!lache ci attende per la settimana in corso, siamo sicuri chemoltiGli autori dell’deisono in fermento. Troppi accadimenti non previsti stanno continuamente cambiando le dinamiche del reality tra defezioni, scandali, infortuni e ritiri, costringendo quindi la produzione ad aggiustare continuamente il tiro.Vi abbiamo già parlato del ritiro di Jo Squillo per infortunio, e dell’abbandono del reality di Ghezzal, che ha costretto quindi Mediaset ad annullare il televoto in corso. La grandeche accompagnerà questa settimana è la seguente. Dalla prossima puntata tutti i naufraghi saranno in nomination. Questo vuol dire che il pubblico, da casa, potrà votare a piacimento il naufrago che, secondo lui, merita di uscire prematuramente dal ...

MarioManca : E comunque un artista con la carriera di Fogli non si umilia così per due punticini di share in più. Vederlo in lac… - IlContiAndrea : A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’«Isola dei famosi» hanno coinvolto il concorrente Riccardo… - Corriere : Isola dei Famosi, dopo l’attacco a Fogli licenziati capoprogetto e autori -