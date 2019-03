Inter-Spal 2-0 | Politano e Gagliardini esaltano San Siro Ma Icardi non c' è

L'Inter è viva : sfida aperta al Milan - battuta la Spal - : L'Inter supera per 2-0 in casa la Spal con le reti nella ripresa di Politano e Gagliardini e mantiene un unico punto di distanza dal Milan in vista del decisivo derby di domenica prossima . La squadra ...

Inter-Spal - Spalletti : “abbiamo il fuoco dentro ma certe volte diventa fiammella” : Successo prezioso per l’Inter nella gara di campionato contro la Spal, ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport: “ci siamo fatti ‘strozzare’ dalle difficoltà, si perdono quelle sono le caratteristiche, ci sta di essere emozionati, poi devi dimostrare di voler vincere la partita a tutti i costi. Abbiamo il fuoco dentro ma alcune volte diventa una fiammella, Gagliardini ha cambiato ...

Inter-Spal - le pagelle : Politano corre ovunque - soffre Joao Mario : pagelle INTER. HANDANOVIC 6 La Spal non lo impensierisce più di tanto. CEDRIC 6.5 Si fa vedere con due cross per Lautaro Martinez e ci mette lo zampino nel raddoppio di Gagliardini. DE VRIJ 6.5 L'...

Inter-Spal 2-0 - le pagelle nerazzurre : Lautaro Martinez il migliore in assoluto - bene Politano : Si è concluso da poco il match del Meazza tra Inter e Spal con il risultato di 2-0. Una partita molto equilibrata, decisa dalle reti di Matteo Politano e Roberto Gagliardini. I nerazzurri salgono a 50 punti in classifica, riportandosi a meno uno dal Milan terzo, con il derby in programma settimana prossima. Spal che invece resta nelle zone basse della classifica a 23 punti, a +2 sul Bologna terzultimo, in zona retrocessione. La partita Il ...

Inter - due gol alla Spal ma niente sorrisi! Poche idee - troppi infortuni : Francoforte e Derby valgono una stagione : Dopo un brutto primo tempo, l’Inter sfrutta due occasioni utili e batte la Spal nella ripresa: match complicato per i nerazzurri apparsi senza idee e limitati dalle assenze. Le partite contro Francoforte e Milan valgono l’Intera stagione L’Inter festeggia 111 anni di storia con una vittoria arriva per 2-0 contro la Spal. Per come vanno le cose in questo periodo, l’importante e vincere e non perdere terreno dal Milan, attualmente a -1. ...

Diretta Inter-SPAL : probabili formazioni e quote - dove vedere la partita (RISULTATO FINALE 2-0) : Diretta Inter-SPAL: probabili formazioni e quote, dove vedere la partita – (RISULTATO FINALE 2-0) La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Inter-SPAL 90+5′ TIRO DI PETAGNA PERICOLOSO: LA CONCLUSIONE DAI 20 METRI VIENE DEVIATA DALLA DIFESA NERAZZURRA E PER POCO NON BEFFA HANDANOVIC. SUL CALCIO D’ANGOLO PER LA SPAL E LA RIBATTUTA DEL PORTIERE NERAZZURRO, SI CHIUDE IL MATCH: INTER BATTE SPAL 2-0 E SI RIPORTA A -1 DAL ...

